Android Automotive ajoute son premier navigateur à part entière, Vivaldi, aux écrans Polestar 2

Vivaldi est arrivé sur les téléphones Android l’année dernière, offrant un blocage des publicités natives, une protection contre le suivi, des données utilisateur synchronisées sur tous les appareils et une interface à onglets rappelant un navigateur de bureau.

Maintenant, le navigateur arrive sur Android Automotive. Spécifiquement au système d’infodivertissement Polestar 2, qui vous donne accès à Google Assistant sans avoir besoin de brancher un téléphone Android.

Il s’agit d’un navigateur tactile entièrement fonctionnel, et non du système d’applications habituel proposé par Android Auto ou Echo Auto. Vous pouvez donc accéder à des sites comme YouTube que la plupart des systèmes d’exploitation automobiles n’autoriseraient jamais.

Bien sûr, le système d’exploitation Vivaldi Android Automotive ne néglige pas la sécurité comme, par exemple, un écran tactile Tesla, qui vous permet absurdement de jouer à des jeux en conduisant. Au lieu de cela, vous ne pouvez l’utiliser que lorsque vous êtes complètement garé ; une fois que vous commencez à conduire, il passe en mode « audio uniquement ». De cette façon, vous pouvez démarrer un appel Zoom avec des collègues avant de commencer à conduire, ou utiliser YouTube ou Netflix comme podcast lors de longs trajets en voiture.

Si vous avez un compte Vivaldi, ce navigateur se synchronisera avec vos autres navigateurs, facilitant l’accès à vos favoris. Mais Polestar lui-même n’aura pas accès à vos données de navigation privées. Encore une fois, cela contraste fortement avec le navigateur Tesla, qui stocke vos données par défaut.

Vivaldi dit qu’il mettra régulièrement à jour le navigateur Android Automotive aux côtés de ses autres plates-formes, et qu’il sera disponible sur les marchés européens, nord-américains et Asie-Pacifique où la Polestar 2 est vendue. Plus récemment, la mise à jour Vivaldi 5.0 a apporté des onglets à deux étages et un panneau latéral pour les écrans plus grands comme les tablettes. En théorie, les deux nouveaux outils pourraient apparaître dans la version basée sur l’automobile.

Malheureusement, les autres voitures Android Automotive ne recevront pas ce navigateur. Vivaldi pourrait théoriquement l’apporter aux voitures Volvo, GMC, Ford ou Lincoln avec cet écran d’infodivertissement à l’avenir; nous contacterons Vivaldi et fournirons une mise à jour s’ils le confirment ou le nient.

