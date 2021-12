Android Central Game Awards 2021

Source : Android Central

Cette année a été une année charnière pour l’industrie des jeux, marquant la première année complète de la neuvième génération de consoles de jeux vidéo, à commencer par la PS5 et la Xbox Series X/S. Il a vu des titres à succès et des films indépendants sortir à une époque où l’avenir était (et franchement, est toujours) incertain. Entre le matériel et les logiciels, il y avait beaucoup de produits qui se sont démarqués ici chez Android Central malgré une tonne de retards.

Et si vous recherchez nos Android Central Awards généraux, nous vous couvrons également, en discutant des meilleurs produits et services sur l’ensemble d’Android.

Voici nos meilleurs choix pour les meilleurs jeux et accessoires en 2021 sur PlayStation, Android, réalité virtuelle et Stadia. Félicitations à tous les gagnants!

Meilleurs jeux de 2021

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.