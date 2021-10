Android continuerait à espionner les utilisateurs même lorsque toutes les options de suivi sont désactivées | La technologie

De nouvelles recherches montrent que Google n’arrête pas de suivre les utilisateurs même lorsqu’ils désactivent toutes les options de suivi du système d’exploitation.

Puisque la technologie nous accompagne à chaque instant de notre vie, la réalité est que notre vie privée a diminué à des niveaux jamais vus dans l’histoire de notre espèce.

Des caméras partout, des réseaux sociaux où nous apparaissons sur plus de photos que nous le souhaiterions et des smartphones qui rentrent dans nos poches donnant des informations sur ce que nous faisons et où nous sommes.

Et, bien que les systèmes d’exploitation nous permettent de supprimer toutes sortes d’options de suivi, cela n’aide apparemment pas beaucoup. Du moins en ce qui concerne le système d’exploitation Android.

Ou c’est l’idée qui se dégage d’un nouvel article de chercheurs du Trinity College Dublin qui ont analysé l’échange de données de certaines variantes populaires du système d’exploitation Android (Samsung, Xiaomi ou realme, entre autres).

Selon les chercheurs, avec peu de configuration dès la sortie de la boîte et étant au repos, les smartphones envoient sans cesse les données de l’appareil aux développeurs du système d’exploitation et à des tiers.

Et ceci Ce n’est pas résolu même lorsque nous nous consacrons à supprimer les autorisations de suivi et d’autres options de suivi sélectionnées par défaut.

Comme le soulignent les chercheurs, une grande partie du blâme tombe sur les applications du système, qui sont pré-installés par le fabricant du matériel dans leurs téléphones : l’appareil photo, l’application de messagerie, etc.

Android emballe généralement ces applications dans ce qu’on appelle la mémoire ROM, ce qui signifie que ces applications ne peuvent pas être supprimées ou modifiées sans rooter l’appareil.

Les chercheurs ont découvert que Samsung Pass, par exemple, partagé avec les détails de Google Analytics tels que les horodatages détaillant quand l’application a été utilisée. et pour combien de temps.

Il en va de même pour le Game Launcher de Samsung, et chaque fois que l’assistant virtuel de Samsung, Bixby, est activé.

Et ce uniquement de la part de Samsung, puisque comme pour Xiaomi, son application de messagerie a été découverte en partageant les horodatages de chaque interaction de l’utilisateur avec Google Analytics, ainsi que les enregistrements de chaque fois que l’utilisateur a envoyé un texte.

Les appareils de Huawei ont également été surpris en train de faire de même. Et sur les appareils sur lesquels SwiftKey de Microsoft était préinstallé, des journaux détaillant chaque fois que le clavier était utilisé dans une autre application.

Comme l’expliquent les chercheurs, aucune de ces données ne peut à elle seule identifier votre téléphone comme étant unique, mais ensemble, elles forment une empreinte digitale unique qui peut être utilisée pour suivre votre appareil, même si vous essayez de vous en exclure. Pegasus ressemble maintenant à une blague.