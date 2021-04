Android contre iPhone: une étude révèle que Google collecte 20 fois plus de données utilisateur qu’Apple

Android et iPhone partagent des données en 4,5 minutes en moyenne, selon une étude

Après le rapport choquant de 50 crores de données d’utilisateurs de Facebook disponibles sur un site Web pour les pirates, un nouveau rapport suggère que Google collecte plus de données auprès des utilisateurs d’Android que Apple ne le fait auprès de ses utilisateurs iOS ou iPhone / iPad. Selon les conclusions du Trinity College Dublin, Google utilise 20 fois plus de données sur les appareils Android que sur les iPhones utilisant iOS.

Le rapport a également révélé que même avec une configuration minimale, les modèles iPhone et Android partagent fréquemment des données. Google a refusé de reconnaître la méthodologie de la recherche.

Au cours de la recherche, il a été constaté qu’Android et iPhone partagent des données en 4,5 minutes en moyenne, qui incluent les détails de base du combiné, du numéro de série SIM, du numéro de série du matériel, de l’IMEI au numéro de téléphone du combiné et de la télémétrie.

Lorsqu’une carte SIM est insérée dans un appareil, Google ou Apple, iOS envoie à Apple l’adresse Mac des appareils à proximité ainsi que sa position GPS. Il n’y a aucun moyen de ne pas le faire. Avant de vous connecter à Google ou à tout autre compte sur l’appareil, les deux téléphones envoient le numéro de série du matériel, l’IMEO, le numéro de série de la carte SIM et le numéro de téléphone à la société de fabrication du combiné. De plus, Google collecte également l’identifiant d’annonce, l’identifiant Android, la clé DroidGuard d’identifiant d’appareil réinitialisable, etc. pour Google.

Apple, cependant, collecte la localisation et l’adresse IP de l’utilisateur, même lorsqu’il n’est pas connecté au compte Apple, mais pas par Google. Apple et Google envoient des données de télémétrie même lorsque les utilisateurs le refusent. Avec 10 minutes de démarrage de l’appareil, Google dispose de 1 Mo de données tandis qu’Apple a 42 Ko. Même lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, Google extrait 1 Mo de données tandis qu’Apple sécurise 52 Ko de données toutes les 12 heures.

Google, en désaccord avec les affirmations de la recherche, a déclaré avoir trouvé des failles dans la méthodologie de mesure du volume de collecte de données. Le porte-parole a en outre déclaré que les données envoyées à Google les aidaient à maintenir l’appareil à jour et à garantir que le téléphone est « sécurisé et fonctionne efficacement ».

