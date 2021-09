Android + E Ink = génial

L’encre électronique couleur est encore beaucoup moins performante que l’écran LCD et l’OLED, grâce aux longs temps de rafraîchissement et aux couleurs délavées. Ainsi, l’Onyx Boox Nova3 Color n’est peut-être pas sur le radar de tout le monde. L’écran couleur de 7,8 pouces est trop petit pour lire confortablement des magazines et des bandes dessinées, ce qui limite considérablement l’utilité d’un écran couleur, mais le Nova3 Color est toujours un e-reader capable pour les livres. L’application de lecture intégrée offre une sélection robuste de paramètres, c’est pourquoi les livres électroniques basés sur du texte se présentent bien à l’écran. De plus, la prise en charge de l’application Android incluse présente de nombreux avantages et les options de prise de notes sont également robustes.

Il y a beaucoup à aimer à propos du Boox Nova3 Color. Oui, le prix de 420 $ est élevé pour un appareil dédié à la lecture électronique et à la prise de notes (en particulier avec le Nova Air moins cher et plus fin à l’horizon), mais les fonctionnalités offertes par Android font sortir les Kindle de l’eau.

Conception, matériel, contenu de la boîte

Le marché des liseuses électroniques évolue lentement en ce qui concerne la conception, de sorte que la plupart des appareils se ressemblent assez. La Boox Nova3 Color ne dévie pas de cette tendance. Il y a un écran en verre gravé affleurant qui réduit les reflets (un peu comme le Kindle Oasis), avec un arrière en plastique lisse qui abrite un seul port de haut-parleur, et l’arrière est un aimant à empreintes digitales. Un bouton d’alimentation se trouve sur le bord supérieur droit avec un voyant de charge qui l’accompagne, et un port USB-C se trouve au milieu du bord inférieur avec un petit trou de micro à droite. Il y a aussi un bouton d’accueil physique centré sous l’écran, et c’est tout. Pas d’appareil photo, pas de boutons de volume, pas de stockage extensible, pas de prise casque. C’est une dalle noire et grise, inoffensive mais avec une sensation premium.

Sous le verre gravé, le Boox Nova3 dispose d’un écran E Ink Kaleido Plus de 7,8 pouces. Il s’agit de l’écran couleur de troisième génération d’E Ink qui offre 4 096 couleurs, et il existe une couche de numérisation Wacom qui offre 4 096 niveaux de sensibilité à la pression pour une prise de notes réactive. Lors de la lecture de matériel noir et blanc simple, la résolution atteint 1404×1872 avec 300 dpi, mais la résolution tombe à 468×624 avec 100 dpi avec un contenu couleur. Il y a 17 LED blanches sous le cadre inférieur qui pointent vers le haut pour rétro-éclairer l’écran, de manière quelque peu inégale, et il n’y a pas d’éclairage chaud ou de luminosité automatique. Vous êtes coincé avec une teinte blanche clinique, mais au moins les LED sont assez lumineuses lorsqu’elles sont au maximum. Avec l’éclairage éteint, l’écran blanc grisâtre est à peu près aussi sombre que le Kindle Oasis avec ses LED éteintes. Un arrière-plan plus clair pour un meilleur contraste du texte aurait été agréable à voir, mais ce qui est fourni n’est pas pire que tout ce qui est actuellement disponible chez les acteurs les plus en vue comme Amazon, qui utilise également des panneaux de papier électronique de marque E Ink.

Le Boox Nova3 Color est alimenté par un Snapdragon 636 avec 3 Go de RAM, 32 Go de stockage et une batterie Li-Pol de 3150 mAh pour que la liseuse fonctionne pendant des semaines sans avoir à la recharger. Bluetooth 5.0 est inclus, compensant l’absence de prise casque. Le manque de stockage extensible ressemble à un oubli important, bien que 32 Go suffisent pour contenir une cargaison de livres électroniques et une poignée de bandes dessinées numériques. Si vous vous contentez de lire des livres, le matériel est excessif.

Une chose qui distingue vraiment Boox de la foule est ce qui est inclus dans la boîte. Il y a une multitude d’accessoires emballés avec le Nova3 Color, tous inclus dans le prix de base. Un stylet compatible Wacom est dans la boîte, un câble de chargement USB (sans brique d’alimentation), ainsi que quelques protecteurs d’écran, des pointes supplémentaires pour votre stylet (pratique car l’écran gravé usera ces pointes), des lingettes pour appliquez les protecteurs, une sangle et un étui en tissu de qualité qui protège l’avant et l’arrière, avec des aimants qui allument l’appareil lorsque l’étui est ouvert. Les accessoires aident à atténuer les inquiétudes concernant le prix de 420 $.

Logiciel, lecture et batterie

La Boox Nova3 Color est essentiellement une tablette E Ink avec Android 10 intégré. Je suis un fan de cette approche, mais il y a beaucoup de mises en garde. Vous devrez franchir quelques étapes pour installer le Play Store, mais Boox fournit des instructions ainsi qu’une application préinstallée pour vous aider à le faire. Vous devrez attendre 24 heures pour que l’accès au Play Store se propage une fois que vous aurez franchi ces cerceaux, ce qui est ennuyeux, mais une fois configuré, l’utilisation du Play Store s’est déroulée en douceur. Si vous souhaitez renoncer à l’ajout d’un compte Google, il existe également une boutique d’applications intégrée de Boox qui propose certaines des applications de lecture Android les plus populaires, ainsi qu’un navigateur intégré et une boutique de livres électroniques du domaine public. Voyant que je devais installer Spotify pour avoir accès à mes morceaux préférés pendant la lecture, j’ai choisi d’installer le Play Store.

Bascule entre l’écran d’accueil et le Play Store

Le principal problème avec les applications Android affichées sur un écran e-ink est qu’elles sont conçues avec bien plus de 4 096 couleurs à l’esprit. Ainsi, ils ont l’air horrible et sont difficiles à naviguer, avec des zones d’images floues et de texte dans de nombreuses applications. Cela s’étend à toutes les applications de lecture électronique Android telles que Kindle, Nook et Kobo. C’est également un problème avec les applications de lecture de bandes dessinées comme Comixology et Marvel Unlimited. Ce problème est ensuite exacerbé par la façon dont les applications Android se rafraîchissent sur les écrans e-ink, c’est-à-dire qu’elles ne le font pas. C’est pourquoi le geste de navigation Android le plus à droite a été remplacé par un moyen rapide de rafraîchir l’écran du Nova3 Color. Devoir actualiser manuellement l’écran juste pour profiter des applications Android n’en valait pas la peine pour moi. Ces applications peuvent être utiles à la rigueur, mais la meilleure expérience de lecture sur le Nova3 Color passe par l’application NeoReader intégrée.

Play Store et Spotify semblent rugueux

NeoReader offre certaines des options de formatage les plus robustes que j’ai vues sur une liseuse électronique dédiée, physique ou des applications. Le premier jour, j’ai chargé plusieurs ePubs et CBZ, puis j’ai creusé dans les paramètres de formatage. Après avoir joué avec ces paramètres, j’ai réussi à rendre tous mes ePubs assez beaux avec très peu de modifications requises lors du changement de livre, ce qui est une tâche difficile pour les ePubs, soulignant pourquoi les magasins Kindle et Kobo proposent leurs propres formats de livres électroniques propriétaires. . J’ai choisi d’actualiser après chaque balayage de page et j’ai opté pour une actualisation en profondeur avec le mode normal. Si les images fantômes ne vous dérangent pas, le mode vitesse ou le mode A2 peut être plus approprié, surtout si vous regardez des images plus que vous lisez du texte. C’est pourquoi j’aime voir autant d’options dans les paramètres – mes préférences ne seront pas les mêmes que les vôtres, mais NeoReader prend probablement en charge tout ce que vous avez en tête.

De nombreux paramètres de formatage différents, tous utiles

Les performances du Nova3 Color sont bonnes grâce aux spécifications excessives pour un lecteur électronique. D’une manière ou d’une autre, Boox a réussi à créer un appareil qui donne presque l’impression d’utiliser une tablette Android typique. La navigation dans le système est rapide, l’ouverture et la fermeture des applications sont relativement rapides, même le navigateur Web intégré affiche les pages avec peu de retard. Zut, je suis allé de l’avant et j’ai installé un émulateur Game Boy Color juste pour voir à quel point cela fonctionnait, non seulement parce qu’il semblait approprié de jouer à un jeu GBC sur un écran couleur e-ink, mais pour voir à quel point le matériel fonctionne bien. Malheureusement, l’écran n’est pas prêt pour les images en mouvement rapide dans un jeu vidéo, mais il est surprenant de constater à quel point nous nous rapprochons d’une expérience satisfaisante.

Zelda, en couleur, mais l’image est un peu délavée

Étant donné que les applications Android sont un peu une cause perdue pour la lecture sur le Nova3 Color, vous allez vouloir charger votre bibliothèque de livres électroniques pour profiter de l’application de lecture de stock NeoReader. Ce lecteur prend en charge de nombreux formats, notamment MOBI, EPUB et CBR/CBZ. Il y a un magasin de livres électroniques gratuit inclus, mais les livres sont tous de vieux classiques du domaine public. Alors oui, vous devrez gérer manuellement votre bibliothèque si vous voulez tirer le meilleur parti du Nova3 Color. Cela pourrait être un obstacle pour certains, mais je préfère gérer ma propre collection en supprimant les DRM et en stockant les fichiers localement.

Le Nova3 Color excelle également en tant qu’appareil de prise de notes puissant, principalement en raison de l’écran couleur. Vous pouvez en fait surligner du texte avec plusieurs couleurs vives et transparentes, comme vous le feriez sur du papier, donc si vous êtes un étudiant ou si vous souhaitez un moyen de surligner rapidement du texte ou de prendre des notes, la prise en charge intégrée de Wacom est excellente. Le retard du stylet est presque comparable aux écrans à taux de rafraîchissement élevé sur les iPad et les appareils Android, et avec l’écran en verre gravé, l’écriture est aussi proche du papier que possible (cela use les boutons plus rapidement). Les choses ne sont pas parfaites, cependant. Si vous dessinez ou prenez des notes avec un trait épais, les choses peuvent s’enliser, surtout si vous choisissez une couleur opaque, apparemment une limitation de l’écran couleur. Il a clairement du mal à se rafraîchir rapidement avec beaucoup de couleurs à moins que vous ne passiez en mode vitesse ou en mode A2, mais vous devrez alors équilibrer la quantité d’images fantômes acceptable.

Faits saillants et notes

La durée de vie de la batterie est excellente. Vous n’aurez pas à charger pendant au moins deux semaines à la fois, mais c’est avec un délai d’extinction automatique qui est défini sur 15 minutes par défaut. Si vous choisissez de ne pas éteindre l’appareil automatiquement, en le laissant simplement dormir au lieu de l’éteindre, vous réussirez toujours à obtenir une semaine entre les charges avec le délai d’attente de l’alimentation. L’autonomie en veille est également excellente, avec une autonomie de près d’un mois ou plus.

Temps de veille exceptionnel

Faut-il l’acheter ?

Onyx Boox Nova3 Couleur

8/10

L’Onyx Boox Nova3 Color est un excellent appareil de lecture électronique, en particulier pour les bricoleurs Android et e-reader. Pour la première fois depuis longtemps, je suis impatient de voir ce qu’Android peut faire dans un tout nouveau domaine. Je suis un grand fan des liseuses physiques depuis le premier Nook, et l’utilisation du système d’exploitation Android semble être une évolution naturelle pour les logiciels obsolètes actuellement utilisés sur la majorité des appareils de lecture électronique dédiés. La lecture dans les applications Android n’est pas encore là, même avec le geste d’actualisation manuel. D’un autre côté, avoir accès à Spotify, Gmail et Keep est utile même s’ils ont l’air horrible sur un écran e-ink. Pour moi, lire avec quelques morceaux joués par le haut-parleur est une telle joie que les lecteurs d’Amazon se sentent dépassés par rapport au Boox Nova3 Color.

Pourtant, il y a aussi beaucoup de mises en garde. Le prix est élevé pour une liseuse de 7,8 pouces, et l’écran couleur ressemble à un gâchis, car la plupart des contenus en couleur ne tiennent pas souvent sur un écran de cette taille sans zoom. Devoir actualiser manuellement l’écran lors de l’utilisation d’applications Android est également une déception, et charger des livres électroniques pour profiter des excellents paramètres de formatage de NeoReader ne sera pas pour tout le monde.

Le Nova3 Color n’est pas un appareil décontracté comme un Kindle. Vous ne l’achèteriez pas pour votre grand-mère. En fin de compte, le Boox Nova3 Color convient mieux aux passionnés de technologie et aux étudiants, ou à ceux qui insistent simplement pour gérer leurs propres bibliothèques de livres électroniques. Pour moi, il n’y a pas de retour possible vers Kindle, Nook ou Kobo, c’est pourquoi je peux recommander en toute confiance le Boox Nova3 Color. Ce n’est pas une expérience parfaite, mais Android sur un appareil e-ink bat à coup sûr les systèmes fermés et le micrologiciel propriétaire sans caractéristiques préférés par la concurrence.

Achetez-le si…

Les liseuses typiques comme le Kindle n’offrent pas assez de fonctionnalités pour vous Si vous aimez vivre à la pointe de la technologie en utilisant les nouvelles technologies Vous recherchez un appareil de prise de notes puissant pour l’école ou le travail qui n’est pas un iPad

Ne l’achetez pas si…

Vous avez besoin d’une fonctionnalité de lecture électronique compétente des applications Android. La couleur E Ink n’a pas d’importance pour vous (il existe des options moins chères)

Où acheter