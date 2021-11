Android écrase les iPhones dans ce domaine clé

Si vous comparez un tout nouvel iPhone à un Android ordinaire, soyons honnêtes : l’iPhone va sortir victorieux à chaque fois. Cependant, si vous prenez un iPhone et le comparez à un Android haut de gamme comme Samsung et Google, c’est en fait une course serrée. Pour cette raison même, le débat iPhone contre Android n’est pas aussi passionné aujourd’hui qu’il l’était il y a quelques années.

Alors que l’iPhone et les appareils Android premium concernent principalement des fonctionnalités telles que les performances de l’appareil photo, Apple est toujours à la traîne dans un domaine : la charge rapide.

Chargement rapide de l’iPhone – où en sommes-nous

Pendant des années, la charge rapide sur l’iPhone n’était même pas une option. Comme toute personne ayant des années d’expérience avec l’iPhone peut en témoigner, il fut un temps où la plupart des gens chargeaient simplement leur appareil avec l’adaptateur USB 5 W fourni avec chaque appareil. Finalement, Apple a repris ses esprits et a commencé à expédier un adaptateur de 18 W avec prise en charge de la charge rapide. Cela a donné aux utilisateurs d’iPhone la possibilité de charger leur iPhone jusqu’à 50% en 30 minutes.

Apple ces jours-ci, comme vous le savez probablement, n’inclut même pas de chargeur avec les nouveaux modèles d’iPhone. La raison, selon Apple, est que la plupart des gens possèdent déjà un chargeur. De plus, le retrait complet du chargeur permet de réduire les matériaux d’emballage.

« Laisser ces adaptateurs de côté était un changement audacieux pour Apple, et un changement nécessaire pour notre planète », avait déclaré Apple à l’époque.

Si vous visitez le site Web d’Apple aujourd’hui, vous pouvez choisir entre un chargeur MagSafe de 15 W, un adaptateur secteur USB-C 20 W ou un adaptateur secteur USB-C 30 W. Cette dernière option vous coûtera environ 49 $, bien qu’il existe d’excellentes options sur Amazon qui coûtent environ la moitié de ce prix.

Chargement rapide iPhone Vs Android

Au sens large, Apple est plus qu’heureux de rattraper son retard dans certains domaines. Par exemple, Apple a toujours été incroyablement avare lorsqu’il s’agissait d’augmenter les capacités de stockage d’entrée de gamme. Apple n’a pas non plus de problème à ajouter de nouvelles fonctionnalités des années après Android. En termes simples, Apple n’est pas dans une course pour être le premier. Au contraire, comme l’a dit le PDG d’Apple, Tim Cook, l’entreprise est plus soucieuse d’être la meilleure.

Ceci, bien sûr, offre une grande marge de manœuvre aux concurrents d’Android pour définir de nouvelles barres de performances dans certains domaines. Et la recharge rapide est certainement l’un de ces domaines. De nos jours, certains appareils Android peuvent passer de 0 à une charge complète en moins de la moitié du temps qu’il faut pour certains modèles d’iPhone.

Appareils Android à venir

Cela dit, il y a des rumeurs selon lesquelles certains fabricants de téléphones Android explorent l’idée de lancer des appareils prenant en charge la charge de 125 W.

Input Mag écrit :

La technologie permettrait de recharger complètement les téléphones en moins d’une heure. L’année dernière, Oppo a affirmé qu’il pouvait charger complètement une batterie de 4 000 mAh en 20 minutes avec une charge rapide de 125 W. Selon le leaker, les téléphones apportant une charge rapide de 125 W+ aux masses sont le OnePlus 10 Pro, le Realme GT 2 Pro, la série Oppo N et le Reno 8 Pro. Vous remarquez quelque chose en commun ? Ce sont toutes des marques du conglomérat chinois BBK Electronics.

Il y a même une rumeur insensée selon laquelle Xiaomi travaille sur un chargeur rapide de 200 W capable de faire passer un appareil de vide à complètement chargé en 15 minutes chrono. L’inconvénient, cependant, est que la dégradation de la batterie devient un problème après quelques centaines de charges.

Un téléphone Xiaomi concept avec un affichage en cascade quadruple. Source de l’image : Xiaomi

Ainsi, même s’il reste à voir si et quand ces chargeurs rapides deviendront une réalité, il va de soi qu’Apple n’est pas pressé de se lancer dans une course aux armements à charge rapide.

Ainsi, même si Android continuera probablement à battre Apple dans ce domaine, Apple ne s’en soucie probablement pas beaucoup. Et si nous sommes honnêtes, la possibilité de charger à 50 % en 30 minutes convient parfaitement à la plupart des utilisateurs d’iPhone. Cela est particulièrement vrai lorsque vous tenez compte du fait que les iPhones ont tendance à être plus économes en énergie que leurs homologues Android.