Android et Google Play sur Windows ont une route difficile vers le succès en 2022

Le monde d’Android envahira les PC Windows en 2022. Microsoft teste actuellement 50 applications Android de l’Amazon Appstore sur Windows 11, en préparation d’un lancement public l’année prochaine. Google, quant à lui, lancera également Google Play Games sur PC l’année prochaine.

Vous trouverez déjà la prise en charge des applications Android sur les Chromebooks, et Google affirme avoir constaté une augmentation de 50 % de l’engagement des applications Android dans Chrome OS en 2021. Mais Android sur Windows 11 aidera les développeurs et les studios de jeux à se greffer sur la part de marché beaucoup plus importante des PC. pour plus de revenus – et combler l’écart sur les ventes in-app massivement avantageuses d’Apple.

Tout cela sonne bien en théorie ! Surtout pour les personnes travaillant à domicile qui souhaitent profiter de leurs jeux Android préférés sur un écran plus grand, ou pour ceux qui préfèrent acheter des téléphones Android bon marché et peuvent utiliser leurs PC de qualité supérieure pour de meilleures références.

Mais dans la pratique, il y a de nombreuses raisons d’être sceptique. Le succès d’Android sur Windows dépendra grandement de l’optimisation, des performances et de la sélection d’applications disponibles. Et les offres de Microsoft et de Google pourraient faire face à des ralentisseurs sur la voie du succès.

Android (moins Google) a un potentiel PC désordonné

Nos confrères de Windows Central ont testé Android sur Windows 11 et ont été globalement assez impressionnés par ses fonctionnalités initiales. Vous pouvez redimensionner les applications, les épingler à la barre des tâches, utiliser les mises en page Snap et généralement profiter des applications comme vous le souhaitez. Cela rappelle l’utilisation d’applications en mode DeX sur les tablettes Samsung.

Ils ont noté que les applications ont tendance à utiliser une quantité saine de mémoire, donc quelques applications ouvertes à la fois pourraient charger votre PC à pleine capacité si vous n’avez pas beaucoup de RAM disponible. Mais c’est assez prometteur.

Malheureusement, Google ou Microsoft (ou les deux) ne voulaient pas jouer ensemble, donc l’intégration Windows 11-Android utilise l’Amazon Appstore, pas le Google Play Store.

Seules quelques applications connues comme Kindle et Comixology sont disponibles via cette version bêta d’Amazon Appstore ; vous devrez charger des applications Android sur Windows 11 pour obtenir les applications les plus populaires. Et tandis qu’une minorité passionnée d’utilisateurs d’Android adorent le chargement latéral, l’enracinement, etc., la plupart des gens abandonneront dès qu’une application n’apparaîtra pas dans les résultats de recherche.

Sans le Play Store, Android sur Windows 11 commence avec un désavantage.

Les applications sur le Play Store utilisent les services mobiles Google et les services Google Play. Ceux-ci maintiennent les applications à jour avec les derniers outils de sécurité et de confidentialité tout en offrant également un accès à des micrologiciels et des services Google spécifiques. Cela signifie que les développeurs Android doivent créer et maintenir à jour une deuxième version de leur application pour les tablettes Fire et Windows. Et de nombreux développeurs n’ont pas les ressources ou les incitations financières pour porter leur logiciel mobile sur des écrans plus grands et une base d’utilisateurs plus petite.

Les tablettes Fire s’en tirent avec une disponibilité limitée des applications car elles sont très bon marché et parce que les gens les achètent principalement pour des applications de streaming. Mais Android sur Windows 11 ne peut pas s’en passer. Ne pas pouvoir accéder à vos applications préférées sur un écran à mille dollars fera que la plupart des gens ignoreront l’App Store en faveur des navigateurs et des URL mises en signet.

Ce qui me donne de l’espoir, c’est que Microsoft et Amazon voudront faire réussir ce service afin qu’ils puissent obtenir leurs propres bénéfices Android. Ils peuvent même inciter les développeurs de renom à s’associer avec eux.

Combien de développeurs mettront-ils au travail pour créer des applications redimensionnables ?

Dans le même temps, de nombreux développeurs adaptent actuellement leurs applications à différentes tailles d’écran en vue d’Android 12L au début de l’année prochaine. La plupart des développeurs n’ont jamais pris la peine de rendre leurs applications redimensionnables pour le mode Samsung DeX, mais avec 12L pour tablettes/pliables et Android pour Windows arrivant en même temps, davantage de développeurs peuvent faire le grand saut.

En fin de compte, si les gens peuvent profiter de performances d’applications Android plus rapides sur leurs ordinateurs portables que sur leurs téléphones Android économiques, c’est quelque chose qui vaut la peine d’être attendu.

Google Play Games contre une gamme de jeux PC empilés

Nous avons comparé Play Pass à Apple Arcade dans le passé, mais il s’agit d’une comparaison de pommes à oranges. Play Pass vous offre 800 jeux et applications, en partenariat avec des développeurs mobiles populaires pour d’excellents jeux Play Pass et offrant un accès sans publicité à des tonnes d’applications. Apple Arcade, quant à lui, propose environ 180 jeux, pour la plupart exclusifs à Arcade, tous optimisés pour les iPhones, iPads et MacBooks.

Avec Google Play Games pour PC, il apportera « le meilleur de l’écosystème de jeux Android et Google Play aux PC Windows ». Tout comme Apple Arcade vous permet d’utiliser le même fichier de sauvegarde sur votre MacBook et votre iPhone, vos sauvegardes seront transférées des téléphones Android vers les appareils Windows. Apparemment, il aura à la fois des applications Android émulées et des jeux prêts pour PC.

Ce qui n’est pas encore clair, c’est si vous aurez besoin de posséder des applications ou s’il s’agit d’un abonnement. Il est juste de demander combien de jeux il aura au lancement si Google envisage d’acquérir des exclusivités comme Apple, combien coûterait un abonnement hypothétique et s’il utilisera le streaming cloud soutenu par Stadia ou vous demandera de télécharger des applications sur votre ordinateur.

Comment Google Play Games se comparera-t-il aux autres plates-formes de jeux sur PC ?

Comment Play Games pour PC se comparera-t-il au Xbox Game Pass pour PC, qui a sans doute une tonne de problèmes ? Contre Stadia de Google, qui offre un accès à de vrais jeux AAA plutôt qu’à des jeux mobiles ? Ou contre les principaux poids lourds du PC comme Steam et Epic Games Store, qui proposent de nombreux jeux gratuits, des cadeaux et des ventes importantes sur des titres populaires ?

Il doit également rivaliser avec Bluestacks, un émulateur de jeu Android gratuit qui diffuse plus de 200 jeux Android via le cloud.

Google sort de la zone de confort de son monopole sur le Play Store pour entrer dans une véritable mêlée sur PC, un domaine où il n’a pas beaucoup d’histoire. Avec son bilan notoire de projets tués par Google et le lancement épouvantable de Stadia avec des exclusivités limitées, il est juste d’être sceptique quant aux chances de Play Games de faire bonne impression.

Apple Arcade n’est pas un véritable « concurrent » étant donné son exclusivité sur les produits Apple. Mais il est juste de noter les avantages d’Apple pour ce type de service.

Apple contrôle sa propre conception et production de silicium pour ses téléphones et ordinateurs, ce qui lui permet d’optimiser les performances iOS/macOS sans dépendre autant de la RAM pour la vitesse. Et dans le cas d’Apple Arcade, il peut optimiser ses exclusivités spécifiquement pour les puces M1 et Bionic AX. De plus, il est indéniable que l’App Store d’Apple est beaucoup plus rentable que le Play Store pour les développeurs, faisant d’Arcade un moyen attrayant de gagner des incursions sur cette base d’utilisateurs.

Pendant ce temps, Google devra faire fonctionner cette application sur l’ensemble de l’écosystème PC et sur différents types de processeurs, d’AMD à ARM en passant par Intel. Que Google utilise un émulateur comme Bluestacks ou Rosetta 2, des jeux en nuage (alias Stadia) ou un compilateur comme Intel Bridge, il a du pain sur la planche pour que Play Games fonctionne sans problème sur un large éventail de PC.

Gardant mes doigts croisés

Lorsque les nouvelles Android/Windows ont été lancées pour la première fois, j’ai supposé que cela pourrait rendre nos achats technologiques plus insulaires. Tout comme les MacBooks M1 et les iPhones vont de pair, les applications Android sur Windows pourraient rapprocher les deux plates-formes.

Cela pourrait certainement encore se produire en 2022. Mais quel que soit le bon fonctionnement du système, son impact sera limité par laquelle des meilleures applications Android arrive sur Windows, quels jeux passent de Play Pass à Play Games, et à quel point Google et Microsoft commercialisent et soutenir leurs services respectifs.

La croissance d’Android dans l’espace PC pourrait donner un coup de fouet à ses applications. Ou, cela pourrait être un service de niche qui ne fait pas grande impression. L’année prochaine, nous verrons si Google et Microsoft sont à la hauteur.

