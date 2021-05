Android et Nest rendent la maison intelligente plus intelligente avec Matter

Que souhaitez-vous savoir

Les appareils Android et Nest pourront rapidement s’associer et contrôler les appareils compatibles avec Matter une fois que la norme sera lancée plus tard cette année. La prise en charge de Thread arrive sur plusieurs appareils Nest, apportant une connectivité sécurisée à faible consommation d’énergie aux appareils domestiques intelligents pris en charge. La diffusion WebRTC réduira le temps nécessaire pour afficher les flux de la caméra de votre maison intelligente sur les écrans intelligents Nest et dans l’application Google Home. Nest Home and Away est remplacé par les statuts Google Home et Away, qui peuvent automatiquement activer l’éclairage, régler le thermostat et contrôler d’autres appareils selon que vous êtes chez vous ou ailleurs.

Dans la foulée de l’annonce que Project CHIP devient Matter – le standard de la maison intelligente qui vise enfin à créer une maison intelligente qui se sent réellement intelligente – Google a annoncé que les produits Android et Nest bénéficieraient également de l’intégration complète de Matter.

Bien qu’il n’y ait pas encore de détails sur les versions d’Android qui proposeront l’intégration de Matter pour le moment, Google a montré la possibilité pour les appareils Android de configurer rapidement des gadgets pour la maison intelligente compatibles avec Matter en quelques secondes après le déballage et leur activation. Cela se fait via un dialogue de paire rapide qui apparaît à l’écran lorsqu’un nouvel appareil domestique intelligent compatible Matter s’allume pour la première fois.

De plus, les appareils Nest tels que Nest Hub et Nest Hub Max pourront effectuer les mêmes étapes simples pour configurer de nouveaux appareils pour maison intelligente prenant en charge Matter à l’avenir. Cela signifie que quelques pressions sur votre Nest Hub ne permettront pas seulement de configurer votre toute nouvelle ampoule ou votre nouvel appareil intelligent, mais également de l’introduire dans votre application Google Home et dans toutes les interfaces et fonctionnalités qui l’accompagnent.

C’est un pas en avant significatif par rapport aux méthodes de configuration actuelles, qui impliquent souvent de télécharger la propre application d’un fabricant, de l’appairer et de la configurer via cette application, puis de devoir toujours connecter et configurer cet appareil dans l’écosystème Google Home.

Source: Google

Les appareils Nest pourront également communiquer avec de nombreux appareils plus récents pour la maison intelligente via un nouveau protocole sans fil appelé Thread. Thread fonctionne de la même manière que Bluetooth ou Wi-Fi – en envoyant des signaux sans fil avec un type spécial de radio – tandis que la matière est la langue parlée sur ces ondes radio.

Comme les autres méthodes de communication locales, Thread est conçu pour communiquer uniquement avec les appareils de votre maison et est conçu pour utiliser beaucoup moins d’énergie que le Wi-Fi. Les appareils Nest peuvent basculer de manière transparente entre tous les protocoles nécessaires à la communication et recevront automatiquement la mise à jour pour prendre en charge Thread.

En plus d’un couplage plus facile et d’une meilleure communication entre les appareils intelligents, Google présente WebRTC en tant que protocole de streaming via Google Home. WebRTC est nettement plus rapide et plus efficace que les protocoles de streaming de caméras domestiques intelligents actuels, avec une latence de 50 à 80% inférieure à celle des protocoles plus anciens. Les flux apparaîtront également plus rapidement sur vos écrans intelligents ou dans l’application Google Home, grâce à une latence réduite et des chemins de routage optimisés pour ces protocoles.

Google supprimera les anciens protocoles après 2022, de sorte que les développeurs devraient bientôt passer à ces nouveaux protocoles. Arlo, Logitech, Netatmo et Wyze ont déjà annoncé des mises à jour pour passer à WebRTC.

Source: Google

Enfin, si vous étiez un utilisateur fidèle de Nest à l’époque et que vous manquiez énormément les fonctionnalités Works with Nest telles que Chez moi et Absent, Google vous soutient avec les remplaçants appropriés du programme. Les statuts Chez moi et Absent de l’application Google Home peuvent être utilisés pour émettre des commandes sur tous vos appareils intelligents, notamment pour régler le thermostat, allumer et éteindre les lumières, passer l’aspirateur avec votre robot aspirateur connecté, etc. Domicile et Absence peuvent être configurés pour se déclencher automatiquement en fonction du géorepérage et d’autres méthodes, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin de vous rappeler d’appuyer sur le bouton lorsque vous partez ou arrivez chez vous.

