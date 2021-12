Android gagne plusieurs nouvelles fonctionnalités avec la mise à jour Google de décembre 2021

Robert Triggs / Autorité Android

Google déploie plusieurs mises à jour et de nouveaux ajouts à ses propriétés Android. Cela inclut les rappels Family Bell, la gestion automatique des autorisations pour les anciennes versions d’Android, etc.

Google a annoncé une multitude de nouveaux ajouts de fonctionnalités et de mises à jour à venir sur ses différentes plateformes au cours des prochaines semaines. Dans une annonce sur son blog, la société a révélé que les goûts d’Android, Gboard et Android Auto verront tous une fonctionnalité festive adorer cette année.

Family Bell arrive sur les téléphones Android

Tout d’abord, le plus gros ajout à Google Assistant sous la forme de Family Bell. Initialement limitée aux appareils domestiques intelligents, la fonctionnalité débarque désormais sur les smartphones et les tablettes. En fait une forme de rappel plus jazz, Family Bell permet aux utilisateurs de planifier et de synchroniser des tâches sur les horaires des membres de la famille. Google pense que cet ajout aidera à aplanir les listes de tâches de vacances.

La configuration d’une cloche familiale est également assez simple.

Tout d’abord, activez Google Assistant en disant : Salut Google. Dire, Configurer Family Bell pour [event name]. Sélectionnez l’heure du rappel sur votre téléphone. Sélectionnez les appareils à sonner.

Vous pouvez également modifier les rappels Family Bell dans Google Assistant si nécessaire.

Widgets, Google Photos et Emoji Kitchen

Google déploie également d’autres ajouts sur le thème des fêtes, notamment un widget Google Play Books pour suivre la progression des livres audio, un widget YouTube Music et un widget Google Photos People & Pets qui fait défiler les photos préférées de vos proches sur votre écran d’accueil . Google Photos acquiert également de nouvelles fonctionnalités de Memories qui se concentrent spécifiquement sur les moments sentimentaux et les vacances tout au long de l’année.

Enfin, pour ajouter à la joie festive, Emoji Kitchen est déployé auprès des utilisateurs de Gboard Beta aujourd’hui et des utilisateurs de Gboard dans les « semaines à venir ». La fonctionnalité permet aux utilisateurs de fusionner deux emojis en un seul, parfait pour créer ces abominations de vacances originales.

Auto-réinitialisation des autorisations et Android Auto

Il y a aussi des ajouts pratiques à Android à venir. Pour commencer, la réinitialisation automatique des autorisations arrive sur les anciens téléphones Android exécutant Android 6.0 Marshmallow et les versions plus récentes. Faisant ses débuts avec Android 11, la fonctionnalité désactivera automatiquement les autorisations pour les applications que vous n’avez pas utilisées depuis un certain temps.

Les utilisateurs d’Android Auto bénéficient d’un lancement automatique pour les voitures compatibles, d’un nouveau bouton de lecture de musique toujours disponible sur l’écran d’accueil et d’une recherche vocale pour trouver cette piste particulière. Smart Reply est également « bientôt disponible » sur la plate-forme automobile de Google.

