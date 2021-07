Android Jelly Bean ne prendra bientôt plus en charge les services Google Play | La technologie

La prise en charge des services Google Play va disparaître d’Android Jelly, a annoncé Google dans un article sur son blog officiel.

Le cycle naturel de la technologie est à nouveau rempli. Android Jelly Bean ne prendra plus en charge l’un des services principaux d’Android. Cette version du système d’exploitation mobile de Google est apparue en 2012Il a duré un an et n’est plus présent dans presque aucun terminal Android.

Les dernières données partagées par Google rapportent qu’Android Jelly Bean a une présence de moins de 1% sur les smartphones Android. C’est pour cette raison et d’autres que Google a décidé de supprimer la prise en charge des services Google Play.

Cela semble dramatique et, au fond, ça l’est. En perdant la prise en charge des services Google Play, toutes les fonctionnalités ajoutées qui ne dépendent pas de la version Android n’atteindront pas Android Jelly Bean. Le problème est que cette version d’Android n’a pas l’API minimum pour prendre en charge les services Google Play.

Dans le blog Google, ils commentent que le minimum pour avoir actuellement accès à ces services est l’API 19. Jelly Bean a duré un an, mais a été mis à jour trois fois en ce qui concerne l’API. Il a commencé en version 16 et a atteint l’API 18. Allez, il était sur le point de continuer à avoir ce support.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’utilisateur de perdre ce support ? Le plus drastique est que les nouvelles versions des services Google n’atteindront pas l’appareil mobile avec Jelly Bean. Les applications fonctionneront jusqu’à ce qu’elles aient besoin d’une nouvelle version de ces services et ce sera à ce moment-là que l’appareil ne pourra pas les faire fonctionner, car il n’aura pas la mise à jour nécessaire.

La date que Google a marquée dans les calendriers pour la fin du support des services Google Play dans Android Jelly Bean est en août de cette année. Dans moins d’un mois des terminaux quasiment sans fonctionnalités, ils seront encore plus inutiles.