Android, le vol d’iPhone dégénère en vol de compte bancaire

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Une nouvelle tendance dans le vol d’Android et d’iPhone à São Paulo voit des voleurs voler des téléphones non pas pour la valeur de revente, mais pour accéder aux informations bancaires des victimes. Apparemment, cette version escaladée de l’ancien programme « gagner et courir » se produit depuis le début de la pandémie. On ne sait pas comment les criminels craquent les protocoles de sécurité à une si grande échelle. La théorie principale, pour l’instant, est un manque d’attention de la part du propriétaire du téléphone en matière de sécurité.

Partout dans le monde, il est facile de trouver des histoires de voleurs de smartphones. Habituellement, le vol n’est pas si élaboré : quelqu’un court vers une personne qui marche dans la rue et lui prend son téléphone des mains et s’enfuit. Le voleur vend ensuite le téléphone à un prêteur sur gages ou à un site de revendeur en ligne et conserve les bénéfices.

En rapport: Les meilleures applications de sécurité pour Android qui ne sont pas des applications antivirus

Cependant, à São Paulo, au Brésil, le vol d’Android et d’iPhone a atteint un nouveau niveau. Comme le rapporte le journal brésilien Folha de S.Paulo (via .), la nouvelle méthode de vol consiste à arracher le téléphone puis à accéder aux applications bancaires de la victime. Une fois accédés, les voleurs peuvent extraire de grosses sommes d’argent et gagner généralement beaucoup plus qu’ils ne le feraient en revendant le téléphone.

Vol d’Android et d’iPhone : un tout nouveau monde

Selon Folha de S.Paulo, un gang spécifique au Brésil utilise cette tactique. Il semble avoir commencé à peu près en même temps que la pandémie. Cela aurait du sens car les problèmes de COVID-19 au Brésil ont été bien pires que dans certains autres pays. Le gang a peut-être jugé nécessaire d’intensifier ses tactiques en raison de la crise financière.

Les voleurs ciblent à la fois les utilisateurs d’Android et d’iPhone. Cependant, le vol d’iPhone semble faire l’objet d’une attention particulière, peut-être en raison de la disparité de richesse entre les utilisateurs d’Android et d’iPhone.

Voir également: Mon téléphone m’a fait peur en changeant mes mots de passe

Cependant, la grande question est de savoir comment les voleurs accèdent aux dossiers bancaires des victimes. Même si le voleur attrape un téléphone déverrouillé, il aurait encore théoriquement besoin d’un code d’accès ou d’un agent de sécurité biométrique pour déverrouiller une application bancaire. Il est possible que les voleurs aient une sorte de système logiciel qui leur permet de casser des téléphones, semblable à ce que nous avons vu des responsables gouvernementaux utiliser aux États-Unis. Il peut également s’agir d’un manque d’attention de la part du propriétaire du téléphone, ou d’une combinaison des deux.

Le point important à retenir ici est que vous devez toujours exiger plusieurs contrôles de sécurité pour accéder à vos applications bancaires. Authentification à deux facteurs, empreintes digitales, déverrouillage du visage – veuillez les utiliser tous ! Perdre un téléphone est une chose ; perdre vos économies en est une autre.