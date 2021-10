Android presque en stock à bas prix

Motorola détient depuis longtemps une emprise étroite sur le marché des smartphones abordables. Il continue de trouver un moyen d’équilibrer les spécifications et les coûts pour apporter le plus de valeur à tous les types d’utilisateurs. Le Moto G Play (2021) n’est que la dernière entrée d’une longue lignée de téléphones amusants d’abord, mais à quel point tient-il le coup ? Découvrez-le ici dans notre revue Motorola Moto G Play.

Ce qu’il faut savoir sur le Motorola Moto G Play (2021)

Ryan Haines / Autorité Android

Motorola Moto G Play (3 Go/32 Go) : 169,99 $

Le Moto G Play (2021) est le deuxième membre le plus abordable de la famille de smartphones de Motorola. Il se trouve juste au-dessus du Moto E, et le Moto G Power et le Moto G Stylus complètent le trio de la série G. Cependant, vous ne trouverez pas cet appareil au Royaume-Uni ou dans le reste de l’Europe, car ces régions ont reçu un modèle Moto G9 Play plus proche du Moto G Power.

Vous retrouverez le Qualcomm Snapdragon 460 au cœur de cette opération, ainsi que 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Si vous recherchez plus de stockage, vous pouvez également ajouter une carte microSD au mélange. Une chose dont vous n’aurez pas trop à vous soucier est la durée de vie de la batterie – Motorola a emballé une cellule de 5 000 mAh dans son boîtier économique. Un écran HD+ de 6,5 pouces se trouve au-dessus de tout cela, avec une petite encoche en forme de V pour la caméra selfie.

Motorola garde également les choses assez nues dans la boîte, en ajoutant seulement un bloc de charge et un câble USB-C au mélange. Vous trouverez un outil d’éjection de SIM pour vous aider à démarrer et des documents essentiels pour vous familiariser avec le terrain.

Le Moto G Play est loin d’être la seule option solide pour moins de deux Benjamins. Quelques bonnes alternatives incluent le Galaxy A12 de Samsung et le 3.4 de Nokia. Le Galaxy A12 correspond à l’énorme batterie de 5 000 mAh, tandis que le Nokia est un meilleur pari si vous voulez le même processeur Snapdragon. Si vous voulez rester avec Motorola, le Moto G Power offre un coup de pied supplémentaire, bien qu’il coûte un peu plus cher à 249 $.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Il n’est pas facile de retrouver un appareil Android d’origine de nos jours. Le Moto G Play n’est pas vraiment en stock, mais Motorola a trouvé un moyen de se rapprocher terriblement de sa peau. Tout semble léger et propre, et à peu près toutes les applications embarquées proviennent directement de Google. En fait, vous pourriez avoir du mal à distinguer le skin de Motorola du skin Pixel de Google sans l’application Moto. En ce qui concerne les bloatwares, notre Moto G Play est apparu avec TikTok pré-installé, mais c’est tout.

Ce n’est pas seulement le logiciel qui a l’air bien ici – Motorola a cloué le design. La finition Misty Blue ne capte pas les empreintes digitales ou les taches, et elle attire votre attention au soleil. La construction globale en plastique de Motorola offre une petite tranquillité d’esprit que le Moto G Play ne se brisera pas même s’il tombe.

Le logiciel élégant et le matériel accrocheur facilitent l’utilisation du Moto G Play toute la journée.

Vous trouverez un haut-parleur mono caché sur le bord inférieur de l’appareil, et il est prêt pour une sortie impressionnante. Que vous écoutiez un podcast ou que vous rattrapiez vos émissions Hulu préférées, le haut-parleur peut remplir une pièce sans trop de problèmes.

Le Moto G Play n’est en aucun cas une centrale électrique, mais le Snapdragon 460 en est parfaitement capable. Je n’ai pas rencontré beaucoup de problèmes de décalage et je pouvais passer d’une application à l’autre toute la journée sans trop de problèmes. Bien sûr, l’énorme batterie de 5 000 mAh a aidé à cet égard, car je ne me suis jamais retrouvé à chercher un chargeur au milieu d’une journée. Vous ne trouverez pas d’antenne 5G, mais cela laisse la batterie se concentrer sur le maintien des lumières allumées.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Motorola n’a peut-être pas coupé trop de coins pour concevoir son téléphone économique, mais il lésine un peu sur l’appareil photo. Le Moto G Play propose un objectif large de 13 MP et un capteur de profondeur de 2 MP dans un segment où de nombreux autres téléphones ajoutent un jeu de tir ultra-large à la configuration. Certes, l’objectif principal offre une qualité décente, comme on le voit ci-dessous, mais il est limité en termes de flexibilité globale.

En effet, l’expérience logicielle de Motorola a fière allure sur le Moto G Play, mais elle est obsolète. Le téléphone a été lancé au début de 2021, mais il a atterri avec Android 10 à bord et n’a pas encore atteint Android 11. D’autres membres de la série Moto G ont déjà reçu leurs mises à jour, et Android 11 est déjà la seule mise à jour majeure que cet appareil verra. Comme si cela ne suffisait pas, Motorola n’a promis que deux ans de mises à jour de sécurité pour le Moto G Play.

Aussi agréable que soit l’expérience logicielle de Motorola, deux ans de mises à jour de sécurité ne suffisent tout simplement pas.

Certains OEM font également tout leur possible pour que leurs téléphones en plastique se sentent comme tout sauf. Malheureusement, le Moto G Play n’est pas l’un de ces téléphones. Bien que le plastique ait fière allure, il ne semble pas toujours le plus solide et peut facilement se rayer. Des cadres de grande taille alourdissent le design de Motorola en haut et en bas de l’écran, augmentant ainsi la hauteur totale du téléphone. On ne sait pas non plus si Motorola utilise du verre renforcé. Nous savons que le téléphone n’est pas classé IP pour la protection contre l’eau et la poussière, mais c’est rare à ce prix.

Exemples d’appareils photo Motorola Moto G Play

Une image de sélecteur de couleurs prise avec Moto G Play en préservant le vert Une image d’un panneau prise avec Moto G Play à six pieds de distance Une image d’un ressort prise avec Moto G Play Un selfie standard pris avec le Moto G Play Un selfie de portrait pris avec le Moto G Play

Spécifications du Motorola Moto G Play

Écran Motorola Moto G Play

6,5 pouces

IPS LCD

720 x 1600 (20:9)

Processeur

Qualcomm Snapdragon 460

RAM

3 Go

Espace de rangement

32 Go

Appareils photo

Double caméra arrière :

13MP de large (f/2.0)

Profondeur 2MP (f/2,4)

Devant:

13MP

Batterie

5 000 mAh

Charge filaire 10W

Classement IP

Rien

Logiciel

Livré avec Android 10

Dimensions

166,6 x 76 x 9,4 mm

204g

Couleurs

Bleu brumeux

Sécurité

Scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière

Test du Motorola Moto G Play : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Le Motorola Moto G Play est un bon téléphone pour l’argent. Vous aurez plus qu’assez d’espace d’écran pour vos émissions préférées et certains jeux de lumière, et le Snapdragon 460 réduit au minimum le décalage lorsqu’il est utilisé correctement. Le design attrayant de Motorola et la finition Misty Blue ne manqueront pas d’attirer votre attention, même si les résultats de l’appareil photo ne retiennent pas votre attention longtemps.

Le Moto G Play (2021) montre que l’entreprise n’a pas oublié comment fabriquer un téléphone solide et abordable

Si vous n’êtes pas vendu sur le Moto G Play, vous voudrez peut-être essayer le Nokia 3.4 (179 $) ou le Samsung Galaxy A12 (179 $). Ils correspondent presque au Moto G Play sur la fiche technique, et la différence peut se résumer à la version d’Android que vous préférez. Une autre option Motorola qui vaut le détour est le Moto G Power renforcé (249 $). Il est légèrement plus grand avec une liste de spécifications plus complète et une puce Snapdragon 662 sous tension.

Motorola Moto G Play

Le Moto G Play est l’un des modèles les plus abordables de Motorola, et il offre un excellent rapport qualité-prix. Il contient une batterie de 5 000 mAh, un chipset Snapdragon 460 et une peau Android légère et aérée.