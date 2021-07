Android TV emprunte à Google TV pour fournir de meilleures recommandations de contenu

in

Google déploie de nouvelles fonctionnalités pour Android TV afin de rapprocher l’expérience de Google TV avec une meilleure gestion du contenu et des recommandations.

Avec la nouvelle mise à jour, les propriétaires des meilleurs téléviseurs Android pourront enfin gérer une liste de surveillance à partir du bouton Découvrir. C’est similaire à Ma liste ou Mes trucs sur Netflix et Hulu, respectivement, vous permettant de garder une trace des films ou des émissions que vous pourriez être intéressé à regarder.

Avec la nouvelle fonctionnalité de liste de surveillance, vous pourrez inclure le contenu de vos différentes plateformes de streaming sur une seule liste, que vous pourrez gérer sur l’un des meilleurs téléphones Android à partir de l’application Google TV ou de la recherche Google. Si vous trouvez quelque chose d’intéressant dans l’onglet Découvrir, appuyez longuement dessus et sélectionnez “Ajouter à la liste de suivi”. Vous pouvez également sélectionner « Liste de surveillance » sur la page des détails de l’émission ou du film, ce qui facilite l’ajout à votre liste une fois que vous en avez appris un peu plus sur le contenu.

La page de détails est également retravaillée et les bandes-annonces du contenu éligible seront lues automatiquement, ce qui, selon Google, devrait offrir “une expérience plus cinématographique”. Vous pouvez activer ou désactiver cette option en naviguant vers Paramètres > Préférences de l’appareil > Écran d’accueil et en sélectionnant “Activer les aperçus vidéo”.

Enfin, si vous n’êtes pas fan de ce que vous voyez dans l’onglet Découvrir, Google facilite l’affinement de vos recommandations. Avec les nouvelles préférences de contenu, vous pourrez balayer vers la droite ou la gauche sur différentes émissions ou films afin que Google puisse avoir une meilleure idée de ce que vous aimez ou n’aimez pas. Vous pouvez ajuster cela en naviguant vers Paramètres > Préférences de l’appareil > Écran d’accueil > Préférences de contenu puis en utilisant vos boutons gauche ou droit pour faire des sélections.

Google dit que ces nouvelles fonctionnalités seront déployées sur les appareils Android TV cette semaine, alors soyez à l’affût. Pendant ce temps, la société se prépare à apporter Android 12 à votre écran avec la sortie d’Android TV 12 Beta 3, qui offrira enfin une résolution 4K plus claire pour l’interface utilisateur et des contrôles de confidentialité améliorés.

