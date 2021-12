Android TV étend sa nouvelle fonctionnalité de découverte de contenu à plus de régions

Google semble étendre la nouvelle interface Android TV à davantage de modèles de téléviseurs et de régions. Le nouveau design, inspiré de Google TV, comprend l’onglet Découvrir, qui a été introduit plus tôt cette année, ainsi qu’une modification mineure de l’interface de l’écran d’accueil.

La nouvelle interface utilisateur pour Android TV vise à permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement du contenu susceptible de les intéresser. Il est sorti aux États-Unis en février et Google a mis à jour le système en juillet pour inclure de nouvelles fonctionnalités telles qu’une liste de surveillance dans l’onglet Découvrir.

La nouvelle expérience Discover est désormais disponible sur d’autres modèles de téléviseurs, notamment la Xiaomi Mi Box, OnePlus TV et certains modèles TCL. Certains utilisateurs en Inde, au Brésil et en Europe ont reçu la mise à jour de l’interface utilisateur (via les développeurs XDA).

En plus des modifications précédentes apportées par Google à Android TV, la dernière mise à jour ajoute un carrousel « Applications préférées ». Cette fonctionnalité, comme son nom l’indique, affiche plusieurs applications de streaming sur une seule ligne pour un accès facile.

Ces modifications semblent également être disponibles avec la version la plus récente de l’application Android TV Home. Les propriétaires des meilleurs téléviseurs Android remarqueront également que toutes les nouvelles fonctionnalités du système sont bien en évidence sur l’écran d’accueil.

