Android TV : Qu’est-ce que c’est, et faut-il acheter une TV ou une box avec ?

Nous pourrions avoir un certain parti pris en disant cela sur un site Web appelé « Android Central », mais quand on y pense, Android est vraiment l’un des systèmes d’exploitation les plus polyvalents qui existent. Nous pensons le plus souvent à ce qui alimente les smartphones comme le Galaxy S21 et le Pixel 5, mais cela s’étend également aux tablettes, aux montres intelligentes, aux systèmes d’infodivertissement automobile et même aux téléviseurs.

C’est de ce dernier point dont nous parlons aujourd’hui : Android TV. Cette version d’Android alimente les téléviseurs intelligents et les boîtiers de streaming, et cela depuis 2014.

D’autres plates-formes comme Roku et Fire TV d’Amazon ont éclipsé la popularité d’Android TV, mais cela ne veut pas dire que cela ne vaut pas la peine d’être considéré. En fait, Android TV a beaucoup à offrir si vous êtes un fan des services Google et cherchez un moyen d’apporter plus d’intelligence dans votre salon.

En tête du peloton

NVIDIA Shield Android TV

Android TV dans toute sa splendeur

Sans aucun doute, le NVIDIA Shield Android TV est l’un des meilleurs moyens de découvrir Android TV par vous-même. Ce petit gadget compact apporte Android TV dans votre salon avec une prise en charge complète du streaming 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos, et une technologie de conversion ascendante AI qui convertit le contenu HD en 4K.

Qu’est-ce qu’Android TV ?

Source : Joe Maring / Android Central

Comme mentionné ci-dessus, Android TV est une version d’Android spécialement conçue pour les téléviseurs. Il a fait ses débuts en juin 2014, avec le lancement de la dernière version (Android 12) en septembre 2021. Comme les autres systèmes d’exploitation de télévision, vous pouvez utiliser Android TV pour regarder Netflix, Hulu, YouTube et d’innombrables autres applications de streaming. Android TV prend même en charge certains jeux, ce qui vous permet de changer de rythme lorsque vous avez envie d’avoir plus d’interaction avec votre divertissement.

La dernière interface Android TV intègre des éléments introduits dans le cadre de la nouvelle interface Google TV, qui a remplacé l’ancienne interface utilisateur (UI) sur la plupart des appareils Android TV sortis en 2021 et au-delà. Parmi les améliorations déployées dans le cadre de la version bêta d’Android 12 figuraient une actualisation de l’écran d’accueil du système d’exploitation qui comprenait des boutons plus gros, une animation accrue, un nouveau style de widgets et l’ajout d’une icône de microphone vert vif.

Android 12 a également introduit la prise en charge native des captures d’écran avec défilement et une fonctionnalité qui génère un thème de couleur pour les menus système en fonction du fond d’écran choisi. Android 12 inclut également une prise en charge native du rendu de l’interface utilisateur 4K, ce qui améliore l’interface globale de l’écran et rend les visuels encore plus nets. Les versions précédentes d’Android TV définissaient le rendu de l’interface utilisateur à 1080p, avec la possibilité de passer à la 4K.

Certains des changements de confidentialité présents dans Android 12 sur les téléphones sont également disponibles sur Android TV dans le cadre de l’actualisation. Les modifications de confidentialité incluent une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de basculer l’accès au microphone ou à la caméra plus rapidement et de désactiver l’accès à l’audio du microphone et à la vidéo de la caméra pour toutes les applications.

Assistant Google sur Android TV

Source : Android Central

Si vous utilisez fréquemment l’Assistant Google sur votre téléphone et vos haut-parleurs intelligents, Android TV se sentira comme chez vous.

Comme pour les autres gadgets Google, l’assistant Google est intégré directement à Android TV. Cliquez sur le bouton Assistant en haut de l’écran ou appuyez sur le bouton Assistant de votre télécommande, et vous pouvez parler à l’Assistant Google comme vous le feriez n’importe où ailleurs.

C’est utile de différentes manières. Pour les commandes spécifiques à votre téléviseur, vous pouvez demander à l’assistant de mettre en pause ce que vous regardez, de régler le volume, d’ouvrir des applications spécifiques, etc. Cependant, cela va bien au-delà des commandes de lecture des commandes vocales. Demandez à l’assistant la météo, avec qui Kylie Jenner sort, ou pour éteindre les lumières du salon. C’est le même Google Assistant que vous connaissez et aimez, juste sur votre téléviseur.

Comment Android TV fonctionne avec Chromecast

Source : Joe Maring / Android Central

Rechercher des émissions à regarder à l’aide d’applications sur grand écran est une expérience formidable, mais pour les moments où vous êtes déjà sur votre téléphone, Android TV vous offre la prise en charge de Chromecast.

Trouver une vidéo YouTube ou une émission Netflix sur votre téléphone que vous souhaitez consulter ? Appuyez simplement sur l’icône Chromecast sur votre téléphone, sélectionnez votre téléviseur et vous pouvez envoyer cette vidéo sur votre téléviseur comme ça.

C’est une fonctionnalité qui fonctionne avec n’importe quelle application prenant en charge Chromecast, y compris quelque chose comme Google Photos. Ainsi, au lieu de vous pencher sur votre téléphone pour regarder des photos de famille, vous pouvez les afficher sur votre téléviseur en quelques clics.

Boîtiers et dongles de streaming avec Android TV

Source : Phil Nickinson / Coupe-câbles

Lorsqu’il s’agit de mettre la main sur Android TV, il existe plusieurs façons de procéder. Le plus abordable consiste à acheter un boîtier de streaming ou un dongle avec Android TV intégré.

Ce sont des gadgets relativement compacts qui se branchent sur votre téléviseur, comme une mini console de jeux, et vous permettent d’accéder à Android TV et à tous les avantages qui l’accompagnent. Donc, que vous ayez un téléviseur « stupide » sans interface intelligente ou un téléviseur Roku que vous souhaitez mettre à niveau, un boîtier Android TV est parfait pour ajouter une tonne de nouvelles fonctionnalités tout en dépensant le moins d’argent possible.

Deux de nos appareils Android TV préférés en ce moment sont la Xiaomi Mi Box S et la NVIDIA Shield Android TV. La Mi Box S fait partie des appareils Android TV les plus abordables du marché à l’heure actuelle et offre un streaming 4K HDR et une prise en charge complète de Google Assistant à un prix incroyable. Bien que le téléviseur Shield soit plus cher, il augmente les performances avec un processeur plus rapide, Dolby Atmos/Vision, la conversion ascendante AI HD vers 4K et l’accès au service de streaming de jeux GeForce Now de NVIDIA.

La mise à jour Android 12 permet également aux utilisateurs d’utiliser leur téléphone comme télécommande de télévision avec les appareils de streaming Android TV OS, ce qui facilite encore plus la navigation dans l’interface.

Certains téléviseurs sont également livrés avec Android TV intégré

Source : Joe Maring / Android Central

Si vous avez plus d’argent à dépenser et que vous cherchez à mettre à niveau l’ensemble de votre téléviseur, vous pouvez également acheter un téléviseur équipé d’Android TV intégré dès la sortie de la boîte.

Il s’agit d’un achat beaucoup plus coûteux, mais si vous avez quand même besoin d’un nouveau téléviseur, vous pouvez tout aussi bien en acheter un qui ne nécessite pas de matériel supplémentaire pour utiliser Android TV.

Il existe des options solides, telles que le Hisense 65H8F et à peu près tous les téléviseurs intelligents de Sony.

Quel est le problème avec Google TV ?

Source : Joe Maring / Android Central

Conformément au lancement de Chromecast avec Google TV en 2020, il a été annoncé que Google TV serait la nouvelle interface utilisateur pour Android TV.

Propulsée par l’apprentissage automatique de Google, Google Assistant et Google Knowledge Graph, la nouvelle interface Google TV repose sur le logiciel Android TV. C’est un moyen facile pour les utilisateurs de trouver du contenu à partir de divers services de streaming sur leur téléviseur ou leur moniteur. Plus précisément, la nouvelle interface place les recommandations de contenu de Google au premier plan et propose un nouvel onglet Live pour les intégrations de type TV telles que YouTube TV.

L’interface de Google TV est divisée en plusieurs onglets qui vous permettent de parcourir le contenu par films, émissions et applications. Vous pouvez même accéder à votre bibliothèque de contenus achetés sur Google via Play Films et TV maintenant que l’application Google TV est stockée. Le contenu vous est également recommandé en fonction de vos habitudes de visionnage lorsque vous êtes connecté à votre profil.

La nouvelle interface introduit également la possibilité de créer des profils spécifiquement destinés aux jeunes téléspectateurs, qui présentent des rangées de vidéos recommandées à partir d’applications adaptées aux enfants. L’interface Google TV spécifique aux enfants propose également des couleurs vives et des illustrations amusantes, la possibilité de choisir des thèmes d’arrière-plan tels que « sous la mer » et « voyage dans l’espace » et des avatars de profil destinés aux jeunes téléspectateurs.

L’avenir d’Android TV

Source : Joe Maring / Android Central

Il convient de souligner que le déploiement de Google TV sur les appareils Android TV a déjà commencé, y compris sur NVIDIA Shield TV et NVIDIA Shield TV Pro. Toute la gamme 2021 de téléviseurs intelligents Bravia de Sony a également été lancée avec Google TV intégré.

Alors que Google TV semble être l’avenir d’Android TV avec interface utilisateur, Google a également annoncé qu’il continuerait à fournir l’interface générique Android TV à une poignée d’autres fabricants, comme Sony, jusqu’en 2022. Ces contrats existants signifient qu’Android TV et Google TV les interfaces continueront à coexister pendant au moins un an.

