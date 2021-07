Android TV se modernise avec le support de Google TV

20/07/2021 à 16h55 CEST

Lorsque Google a introduit un nouveau système d’exploitation pour les téléviseurs l’année dernière, il a promis d’apporter une interface moderne à Chromecast. Cela a également causé beaucoup de confusion quant à ce qui arriverait aux Système d’exploitation Android TV, qui alimente des centaines de modèles de divers appareils et téléviseurs. Ces appareils plus anciens n’ont pas reçu la nouvelle interface Google TV, mais l’entreprise a commencé à déployer certaines mises à jour qui ont fait ressembler Android TV au nouveau design, y compris un nouveau look et un onglet Découvrir. Aujourd’hui, Google est ajoutant également de nouveaux outils à Android TV afin que son utilisation soit plus similaire à celle de Google TV– Liste de surveillance, réglage des recommandations et pages de détails.

Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais ajouter des titres à votre liste de surveillance sur Android TV, soit en appuyant longuement sur ce que vous avez sélectionné et en appuyant sur “Ajouter à la liste de surveillance”, soit en appuyant sur l’option “Liste de surveillance” sur la page de détails du programme . Vous pouvez également ajouter à la liste depuis votre téléphone ou votre ordinateur portable via la “Recherche Google” ou dans l’application TV. Vos éléments enregistrés apparaîtront dans une rangée dans le nouvel onglet “Découvrir”.

L’entreprise a également modifié les pages de détails de chaque programme en ajoutant Bandes-annonces qui jouent automatiquement lorsque vous recherchez plus d’informations sur chaque titre, de la même manière que d’autres services tels que Netflix ont été structurés.