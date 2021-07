Android vous permettra de jouer à des jeux avant qu’ils n’aient fini de télécharger

in

Android 12 inclura une fonctionnalité « jouer pendant le téléchargement » qui vous permet de démarrer des jeux avant que tout leur contenu ne soit disponible. Cela reflète une fonctionnalité que vous voyez fréquemment dans les jeux sur console et PC. Les jeux pourraient se lancer « au moins » deux fois plus vite qu’avant.

Êtes-vous fatigué d’attendre longtemps qu’un jeu Android télécharge des gigaoctets de contenu avant de pouvoir commencer à jouer ? Vous aurez bientôt une solution. Google a révélé qu’Android 12 inclura une fonctionnalité « jouer pendant le téléchargement » qui, comme son nom l’indique, vous permet de commencer à jouer avant que le jeu entier ne soit installé sur votre téléphone.

La fonction de téléchargement pourrait vous faire entrer dans un jeu en « secondes », a déclaré Google. Lors des premiers tests, la société a vu des jeux prêts à être lancés «au moins» deux fois plus rapidement.

La technologie de téléchargement Android 12 s’ajoute aux efforts existants pour renforcer l’expérience de jeu, tels qu’une compression de texture plus intelligente, un nouveau cadre anti-triche (Play Integrity) et une préinscription améliorée pour les titres à venir.

Ce n’est pas un nouveau concept si vous êtes un joueur vétéran. De nombreuses plates-formes de jeux sur consoles et PC vous permettent de lancer un jeu après un téléchargement partiel – il est relativement rare de voir cela intégré aux systèmes d’exploitation mobiles. Cela pourrait aussi être plus utile sur mobile. Vous pourriez découvrir un nouveau jeu chaud pendant votre trajet et commencer à jouer bien avant d’aller à l’école ou au travail.