Andros Townsend lance un brillant appel “viens me chercher” au patron de la Roma, Jose Mourinho, alors que l’ailier de Crystal Palace, hors contrat, fait le point sur l’avenir

in

Andros Townsend a besoin d’un nouveau club et pourrait bien avoir un mot discret à l’oreille de son nouveau collègue de talkSPORT Jose Mourinho pour lui obtenir un concert à Rome.

Mourinho fait partie de la couverture de l’Euro 2020 de talkSPORT avant de rejoindre l’équipe de Serie A la saison prochaine.

. ou concédants de licence

Townsend envisage ses options pour l’avenir et a déjà des offres de l’étranger

Townsend n’a plus de contrat avec Crystal Palace et a déjà révélé qu’il avait reçu des offres de clubs étrangers en attendant de décider de son avenir.

Mais il semble qu’il aurait envie de déménager dans la capitale italienne, car il a énuméré de manière hilarante toutes les raisons pour lesquelles “le spécial” devrait le signer.

L’animatrice de talkSPORT Breakfast, Laura Woods, a demandé: “Jose Mourinho a mentionné votre nom plus tôt, voudriez-vous vous connecter avec lui à Rome?”

Le joueur de 29 ans a répondu : “Écoute, José, tu sais que je suis en studio et tu n’habites pas loin d’ici et je suis heureux d’essayer n’importe quoi. Vous savez où me contacter.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Jose devrait le signer, Townsend a ajouté: «Parce qu’il est un grand rire. Il est bon à la radio. Bonne plaisanterie.

“Sur le terrain, je pourrais probablement encore faire un travail aussi.”

Woods est intervenu et a déclaré: “Marque un banger tous les cinq ans.”

Townsend a répondu : « … je pars. Je serai dehors mardi à l’attendre.

Richard Pelham

Attention, Jose, Andros vous demande peut-être juste un contrat avec la Roma

Plus sérieusement, l’ancien ailier de Tottenham a fait le point sur sa situation actuelle et sur la façon dont il espère signer bientôt avec un club.

Alors que son coéquipier Christian Benteke a signé de nouveaux termes avec Palace depuis la fin de la saison, il semble que le club londonien le fasse attendre, alors qu’il a eu des contacts avec des clubs en Turquie.

Il a déclaré: «J’ai toujours dit que je voulais être quelque part le 1er juillet, donc ces prochaines semaines… mon agent est en arrière-plan et a des conversations avec des clubs.

«Ces prochaines semaines vont évidemment mettre ces conversations sur un morceau de papier et travailler sur quelque chose d’officiel avant de décider ce qui est le mieux pour moi.

« Je suis impatient de voir quel sera le prochain chapitre pour moi. »

Townsend a déjà des offres sur la table, mais veut avoir toutes les options devant lui avant de passer un dernier appel.

. – .

Townsend est au Palace depuis cinq ans, mais n’a plus de contrat

“J’ai reçu quelques offres de l’étranger en ce moment en Turquie, ce qui est bien d’avoir dans le casier”, a-t-il poursuivi.

« J’espère qu’au cours des prochaines semaines, les conversations que mon agent a en arrière-plan se transformeront en une offre officielle dans ce pays.

“Ensuite, il s’agit de s’asseoir et de décider si je veux continuer à jouer en Premier League ou essayer quelque chose de nouveau à l’étranger.

“Il [his agent] m’appelle normalement quand il a une mise à jour, quand un nouveau club est à la table et qu’il parle à un club.

« Je dois dire que lorsque Christian Benteke a signé son contrat il y a quelques semaines, j’ai appelé et dit ‘que se passe-t-il ? Vous avez dit que personne n’obtient un nouvel accord ».

« Il a expliqué pourquoi Christian a signé le sien et c’est très bien. J’ai entièrement confiance en lui et il a bien fait pour moi jusqu’à ce point et est mon agent depuis que j’ai 17 ans. Il a bien fait pour moi.

“Je suis sûr que dans les prochaines semaines, il travaillera dur et d’ici le 1er juillet, je serai prêt à commencer la pré-saison quelque part.”

.

Hodgson a quitté Palace après quatre saisons à la barre

Un accord avec Crystal Palace pourrait encore être sur la table, mais ils n’ont pas encore nommé le remplaçant de Roy Hodgson.

Le club veut trier son successeur avant de passer de nouveaux contrats, avec dix joueurs sans contrat.

Townsend a ajouté : « Il y a encore pas mal de [out of contract]. À un moment donné la saison dernière, nous avons joué contre Man United, il y avait six dans le onze de départ qui étaient en rupture de contrat.

« Christian Benteke était le seul à avoir signé. Il y a encore beaucoup de conversations à faire au Palace.

«Je sais qu’ils sont entièrement concentrés sur l’obtention de leur manager en premier. Ils vont faire venir leur manager puis avoir ces conversations. »

Nuno Espirito Santo était sur le point de devenir le prochain patron du Palais, mais les pourparlers ont échoué à la 11e heure.

.

Nuno était le premier choix pour Palace, mais les pourparlers ont échoué

Townsend a déclaré: «Je pense que cela a retardé les choses. Ils m’ont dit la saison dernière, au cours des derniers jours, que nous allions avoir un rendez-vous dans la semaine prochaine.

«Nuno est apparu le lendemain, il a quitté Wolves. Il leur a fallu deux semaines pour terminer ce processus, puis, juste au moment où il était sur le point de signer, un côté a débranché.

« Cela les a fait reculer de quelques semaines. Ils ne voudraient pas aborder les deux semaines avant la pré-saison sans manager.

« Je suis sûr qu’ils prendront leur temps. Steve est un grand homme. J’ai travaillé avec lui pendant cinq ans et c’est un gars formidable. Je suis sûr qu’il prendra son temps et s’assurera que le rendez-vous est bon.

« Nuno aurait été incroyable. Son record avec les Wolves et les faire entrer en Europe, ça aurait été génial, mais malheureusement, c’est le football.

« Tant qu’ils n’ont pas signé sur la ligne pointillée, vous ne comptez jamais vos poulets. Je suis sûr que Steve est dans les coulisses pour bien faire les choses, si ce n’est pas Nuno, ce sera quelqu’un qui peut avoir un impact positif.