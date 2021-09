Andros Townsend marque le monde alors qu’Everton contre-attaque pour marquer trois buts en sept minutes lors de la victoire contre Burnley

Everton a produit la réponse parfaite pour marquer un but en marquant trois fois en sept minutes en seconde période pour remporter une victoire 3-1 sur Burnley.

La tête de Ben Mee a donné l’avantage à Burnley au début de la seconde mi-temps à Goodison Park, mais l’équipe de Rafael Benitez a riposté, puis certains.

.

C’est dix points sur 12 possibles pour les Toffees – la Rafa-lution bat son plein

L’ancien défenseur de Burnley, Michael Keane, a égalisé avec une tête à l’heure.

Le match a été renversé cinq minutes plus tard lorsque Andros Townsend a battu Nick Pope, le tout s’est soldé par un effort époustouflant à 25 mètres.

Et Everton a pris les devants 3-1 lorsque l’homme du moment Demarai Gray a rentré le ballon à la maison après avoir saisi la passe parfaite d’Abdoulaye Doucoure sur le compteur quelques instants plus tard.

Le seul amortisseur de la nuit pour Everton a été la nouvelle que Dominic Calvert-Lewin est absent pendant 2-3 semaines avec une fracture à l’orteil et à la cuisse.

.

Everton sentira qu’ils peuvent conquérir le monde dès maintenant

Remporter une victoire par derrière, à domicile contre Southampton le jour d’ouverture de la saison, après tous leurs problèmes précédents pourrait être considéré comme une chance.

Le faire deux fois dans des matchs successifs indique autre chose ; un engendrement de détermination et de résilience pour creuser plus profondément et se battre pour le maillot – quelque chose que les fidèles de Goodison ont ressenti depuis un certain temps.

Abdoulaye Doucoure était au cœur des meilleurs moments d’Everton, mais les deux nouveaux arrivants Townsend et Gray, rapportés pour un montant combiné de 1,7 million de livres sterling dans une fenêtre de transfert d’été à prix avantageux, ont ajouté une poussée et une motivation qui manquaient aux hommes de l’équipe dans Les années précédentes.

Le but de Townsend était une frappe de beauté, s’accrochant à la passe de Doucoure pour frapper un tir sur Nick Pope. La finition en tête-à-tête de Gray était cool comme vous le souhaitez et faisait basculer le vieux sol là où, quelques instants plus tôt, il gémissait.

Cette frappe de Townsend est un but du prétendant de la saison

Une première mi-temps attritionnelle de Burnley a eu l’effet souhaité de fatiguer leurs hôtes, même si les Clarets auraient pu être devant avant la mi-temps avec une meilleure finition.

Chose inhabituelle, c’est leur force aérienne qui les a laissé tomber alors que Chris Wood n’a pas réussi à prendre suffisamment de tête sur un centre de Dwight McNeil et Mee a hoché la tête dans un coin, tandis que Josh Brownhill a tiré directement sur Jordan Pickford.

L’absence de Calvert-Lewin est devenue de plus en plus perceptible, car l’utilisation de Richarlison comme attaquant central contre Mee et James Tarkowski n’a tout simplement pas fonctionné avec la tactique d’Everton visant à faire avancer le ballon rapidement.

Doucoure a réalisé le premier véritable arrêt du match lorsqu’il a heurté la passe de Townsend pour forcer Pope à frapper, mais c’était une rare incursion dans la surface de réparation et ce n’était pas une surprise lorsque Burnley a pris l’avantage juste après la mi-temps.

Mee a cassé l’impasse avec un simple en-tête

Everton n’a pas réussi à gérer le coup franc de McNeil, puis le centre de Johann Berg Gudmundsson alors que Mee traversait une foule de chemises bleues pour rentrer chez lui à bout portant.

Mais leur esprit de combat a finalement émergé au cours d’une période folle lancée par Keane en renvoyant puissamment à la maison une tête proche du poteau du centre de Townsend.

Benitez a immédiatement changé en 4-3-3, en retirant le défenseur central Ben Godfrey pour le milieu de terrain Andre Gomes, et le match a changé en un instant.

Doucoure a joué un rôle important lorsqu’il a d’abord choisi Townsend de la ligne médiane et l’ailier a coupé à l’intérieur sur son pied gauche pour frapper à la maison un tir brillant, en boucle et plongeant.

Il a ensuite tranché Burnley avec un ballon en profondeur pour envoyer Gray se qualifier pour le 3-1 et le Français ne s’est vu refuser un but mérité que par un drapeau de hors-jeu alors qu’Everton se déchaînait.

.

Keane égalisé contre son ancien club

.

Avant que Townsend ne renverse le match avec cet étourdissant

Gray est en feu avec trois buts lors de ses trois derniers pour Everton

Une autre tentative vicieuse de Townsend à distance a été repoussée par Pope tandis que l’excuse de Gomes pour avoir raté la cible avec une vue claire du but ne pouvait être qu’une surexcitation.

Il reste quatre matches sans défaite pour Benitez et la victoire a hissé Everton à la quatrième place, mais à égalité avec Manchester United, Chelsea et Liverpool avec 10 points.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.