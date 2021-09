Andros Townsend marque le monde alors qu’Everton contre-attaque pour marquer trois buts en sept minutes lors de la victoire contre Burnley

in

Everton a produit la réponse parfaite pour marquer un but en marquant trois fois en sept minutes en seconde période pour remporter une victoire 3-1 sur Burnley.

La tête de Ben Mee a donné l’avantage à Burnley au début de la seconde mi-temps à Goodison Park, mais l’équipe de Rafael Benitez a riposté, puis certains.

Mee a sorti l’impasse

.

Mais Everton n’en avait rien

L’ancien défenseur de Burnley, Michael Keane, a égalisé avec une tête à l’heure.

Le match a été renversé cinq minutes plus tard lorsque Andros Townsend a battu Nick Pope, le tout s’est soldé par un effort époustouflant à 25 mètres.

Et Everton a pris les devants 3-1 lorsque l’homme du moment Demarai Gray a rentré le ballon à la maison après avoir saisi la passe parfaite d’Abdoulaye Doucoure sur le compteur quelques instants plus tard.

Le résultat place les Merseysiders au quatrième rang de la Premier League tandis que l’équipe de Sean Dyche reste dans la zone de relégation.

.

Keane égalisé contre son ancien club

.

Cette frappe de Townsend sera un objectif du prétendant de la saison

Et Gray est en feu avec trois buts lors de ses trois derniers pour Everton

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

