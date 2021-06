Andros Townsend plaisante sur le fait qu’il n’obtiendra pas de nouveau contrat avec Crystal Palace après avoir ” agi comme un clown ” devant Patrick Vieira, qui se rapproche du poste de manager

in

Andros Townsend soutient Patrick Vieira pour réussir à Crystal Palace, mais craint qu’il ne se soit dissuadé d’obtenir un nouveau contrat.

La recherche par Palace du successeur de Roy Hodgson semble toucher à sa fin avec la légende d’Arsenal Vieira prête à décrocher le poste.

GETTY IMAGES

Vieira a dirigé en Amérique, en France ainsi que l’équipe de développement d’élite de Manchester City

La nomination devrait contribuer à rétablir la certitude au club avec Townsend parmi de nombreux joueurs de Palace dont les accords de Selhurst Park expirent le 1er juillet.

Cependant, Townsend a plaisanté en disant qu’il craignait qu’un nouveau contrat ne vienne car il “jouait le clown” tout en travaillant sur un podcast avec Vieira lorsqu’il est apparu que le Français avait été exclu il y a quelques semaines.

Il est rapporté que Vieira obtiendra 80 millions de livres sterling à dépenser sur le marché des transferts, ce à quoi Townsend a plaisanté sur talkSPORT: “C’est moi parti, alors!”

Il a ajouté: «J’ai été surpris parce que quelques jours avant j’ai fait le podcast avec lui et il en avait été exclu.

getty

Townsend, 29 ans, est chez Palace depuis 2016

« Alors j’ai pensé que je m’amuserais un peu avec lui et que je lui poserais cette question « comment devrais-je vous appeler, chef, patron ? » Allez-vous me donner un contrat de cinq ans ? Je joue le clown !

« Avance rapide d’un mois et il aurait pris le relais à Crystal Palace, donc c’est un peu gênant, n’est-ce pas ? Cela pourrait se retourner contre vous !

« Il se demandera ‘à qui dois-je proposer un nouveau contrat ? Je ne le donne pas à ce clown !’”

Mais les commentaires ultérieurs de Townsend sur Vieira l’aideront à revenir dans les bons livres car il pense que le joueur de 45 ans convient bien à Palace.

Il y a eu une discussion sur les managers, qui ont atteint le sommet en tant que joueurs, ont souvent du mal en tant que managers, mais Townsend ne pense pas que cela se produira avec Vieira.

getty

Frank de Boer a été nommé patron du Palace en juin 2017 mais n’a duré que dix semaines au travail

Vieira sera bien mieux équipé pour Palace que De Boer, estime Townsend

Townsend a ajouté: “Je pense que nous avons peut-être pris ce risque avec Frank de Boer et cela n’a pas fonctionné, mais je pense que la différence avec Patrick varie – il a joué dans le football anglais, il connaît le football anglais, il a tout gagné à gagner .

«Il a également entraîné l’équipe de développement d’élite de Manchester City, il connaît donc parfaitement le football anglais alors que Frank de Boer l’apprenait en quelque sorte sur le tas. S’ils nomment Patrick Vieira, il sera plus habitué à la façon dont nous aimons jouer en Angleterre.

«Cela joue un rôle énorme, j’ai reçu un appel de quelqu’un il y a une semaine en disant simplement de rester assis et qu’un manager sera là dans quelques jours et nous allons nous asseoir et parler de votre avenir.

«Mais Lucien Favre aurait refusé l’accord et ils sont revenus à la case départ. J’ai dû reculer un peu cette date du 1er juillet. Plus de temps sur talkSPORT ! »