Andros Townsend révèle ce que Cristiano Ronaldo lui a dit après avoir copié la célèbre célébration « siuuu » après le but à Old Trafford, et comment le buteur d’Everton a empoché le maillot de la superstar de Manchester United

Andros Townsend a révélé ce que Cristiano Ronaldo lui avait dit après le coup de sifflet final à Old Trafford alors que la star de Manchester United prenait d’assaut le tunnel.

Townsend a marqué le but égalisateur pour les Toffees contre les Red Devils après 65 minutes et a retiré la célèbre célébration « siuuu » de la superstar.

Townsend a produit une célébration mémorable à Old Trafford

Le joueur de 29 ans a révélé qu’imiter le Portugais avait été prévu la veille s’il était inscrit sur la feuille de match, mais avait le cœur dans la bouche à chaque fois que le ballon entrait dans la surface de United alors que les hôtes cherchaient le vainqueur.

Heureusement pour Townsend, Ronaldo n’a pas été en mesure de répondre avec son propre but, car les équipes ont fait match nul 1-1, et l’homme d’Everton a expliqué que cela avait été fait par respect.

L’ailier a rejoint le petit-déjeuner talkSPORT de lundi et a révélé exactement ce qui se passait dans sa tête.

Townsend a déclaré: «Nous en discutions dans l’entraîneur la veille sur le chemin de Manchester. Les garçons disaient, le feriez-vous si vous marquiez ?

“J’ai dit oui, mais la seule chose qu’ils ont dite était de s’assurer que vous gagnez ou qu’il est tard dans le match, donc Ronaldo n’a pas la chance de répondre.

Townsend a égalisé à Old Trafford grâce à sa finition brillante

«Je me suis un peu emporté, j’ai presque bouclé et je suis tombé sur le dos, j’ai regardé l’horloge et c’était 65 minutes. J’ai donné au plus grand joueur une demi-heure pour me faire passer pour un idiot et marquer le vainqueur. Heureusement, il ne l’a pas fait.

“[I went] très tôt, à chaque balle qui entrait dans la boîte, je pensais qu’il allait me faire passer pour un imbécile. Heureusement, nous avons tenu bon pour le point à la fin.

Ronaldo a pris d’assaut le tunnel à temps plein malgré la demande de Townsend pour sa chemise

Townsend a finalement mis la main sur le maillot de Ronaldo

Townsend a pu mettre la main sur le maillot de Ronaldo après le match, malgré le fait que la superstar portugaise se soit précipitée dans le tunnel et semblant ignorer la star d’Everton.

Townsend a ajouté : « Je me suis fixé comme objectif de ne pas quitter Old Trafford sans le maillot de Cristiano Ronaldo. Tu as vu après le coup de sifflet final, j’ai couru droit vers lui, je ne sais pas ce qu’il marmonnait mais ce n’était pas anglais.

«Il marmonnait en portugais et je lui ai demandé trois ou quatre fois sa chemise et finalement il a cédé et a dit qu’il me la donnerait à l’intérieur.

« J’ai dû attendre à l’intérieur du vestiaire et heureusement, l’homme du kit a pu le trier pour moi.

“Cette chemise que je vais garder avec moi.”

