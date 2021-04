Andros Townsend n’a pas encore entamé de discussions avec Crystal Palace au sujet d’un nouveau contrat après avoir été informé par le club qu’il n’était pas prêt à discuter de l’avenir des joueurs avant la fin de la saison.

L’accord actuel de 29 ans expire cet été avec de nombreuses autres stars des Eagles, dont Christian Benteke, Patrick van Aanholt, Gary Cahill, James McArthur, James McCarthy, Joel Ward et Mamadou Sakho.

.

Le contrat de l’ailier de Crystal Palace, Townsend, expire cet été

Townsend admet que les inquiétudes concernant son avenir l’ont affecté plus tôt dans la campagne, bien qu’il ait maintenant accepté le fait que la pandémie de COVID-19 a créé une incertitude financière et que les clubs de Premier League doivent être plus prudents.

« On nous a dit en tant que joueurs qu’ils allaient prendre des décisions vers la fin de la saison », a révélé Townsend, qui a passé cinq ans avec Palace, lors du Sports Breakfast.

«Nous sommes sous contrat jusqu’au 1er juillet, donc d’ici là, nous devons tout donner pour la cause.

«C’est difficile bien sûr, mais malheureusement, nous vivons à l’ère du COVID où les clubs ont perdu beaucoup d’argent par manque de fans au cours des 12 derniers mois – malheureusement, c’est le monde dans lequel nous vivons.»

. – .

Townsend a parlé de son avenir ce matin sur talkSPORT

Il a ajouté: «Si je retourne en février, j’étais hors de l’équipe et je ne jouais pas bien. Le contrat s’épuisait et je pensais qu’il me restait six mois ici.

«J’ai vraiment eu du mal parce que quand j’arrivais, je pensais toujours, d’accord, je dois très bien jouer ici et gagner un nouveau contrat. Ce n’est que depuis lors que j’ai réalisé ce qui sera sera, fais ce que tu fais et les choses s’arrangeront.

«Pour le moment, Palace ne parle à personne, donc nous sommes tous dans le même bateau. Vous ne parlez pas des autres clubs, vous laissez simplement votre agent s’en occuper. J’ai laissé mon agent s’en occuper.

«Dès que la saison se termine, nous allons nous asseoir, discuter et passer en revue les options, mais pour le moment, laissez-moi faire mon truc.»

Townsend a marqué 16 buts et contribué 27 passes décisives en 178 matches toutes compétitions confondues depuis qu’il a rejoint Palace de Newcastle en 2016, contribuant ainsi à consolider la position du club en tant qu’équipe établie de la Premier League.

Les Eagles sont actuellement 12e de l’élite et affrontent Everton à Goodison Park lors de leur prochain match.