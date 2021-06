06/04/2021

Le à 18:45 CEST

joueurs espagnols Pablo Andújar Alba Oui Pedro Martínez Gardien de but, numéro 456 de l’ATP et, numéro 189 de l’ATP remportés respectivement par 7-5 et 6-2 dans une heure et vingt-neuf minutes aux Français Hugo Gaston Oui Arthur Cazaux en 16es de finale à Roland-Garros. Avec ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs de ce match lors des huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service 6 fois à leurs rivaux, tandis que la paire perdante l’a réussi 3 fois. De même, Andújar Alba et Martínez Portero ont eu 64% d’efficacité dans le premier service et ont réalisé 58% des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint 65% d’efficacité et ont remporté 47% des points de service. Enfin, en matière de fautes, les vainqueurs ont commis une double faute et les joueurs éliminés ont commis une double faute.

En huitièmes de finale, Andújar Alba et Martínez Portero affronteront les joueurs belges ponceuse gille Oui Joran vliegen.

Dans le tournoi Paris (Open de France Double Masc.) 64 couples y participent. Il se déroule également entre le 30 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air.