Andújar Alba et Martínez Portero s’imposent lors des 30e de finale de Roland-Garros

03/06/2021 à 22h00 CEST

Les Espagnoles Pablo Andújar Alba Oui Pedro Martínez Gardien de but, numéro 456 de l’ATP et, numéro 189 de l’ATP remportés respectivement par 6-4 et 6-2 en une heure et vingt-huit minutes au joueur de tennis uruguayen Pablo Cuevas, numéro 129 de l’ATP et le joueur de tennis argentin Guido pella, numéro 88 de l’ATP lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, on verra les vainqueurs de ce match lors des 16es de finale à Roland-Garros.

Pendant le jeu, les gagnants ont réussi à briser le service de leurs adversaires 3 fois, tandis que la paire perdante, en revanche, n’a pas réussi à briser le service de ses adversaires. De plus, Andújar Alba et Martínez Portero ont eu une efficacité de 69% dans le premier service et ont réussi à gagner 67% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu une efficacité de 82% et ont réussi à gagner 57% des points de service. . Pour conclure, en termes de fautes, les vainqueurs ont commis 2 doubles fautes et leurs rivaux des doubles fautes.

Après cette rencontre aura lieu les seizièmes de finale dans lesquels les visages Andújar Alba et Martínez Portero s’affronteront face aux Français. Hugo Gaston Oui Arthur Cazaux.

Dans le tournoi Paris (Open de France Double Masc.) 64 couples se font face. De plus, il se déroule entre le 30 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air.