Andújar frappe contre Thiem

30/05/2021 à 22:43 CEST

Jaume Pujol-Galceran

Il y a juste un peu plus d’une semaine Pablo Andújar mis ses mains à la tête dans la coquette centrale du club centenaire situé dans le Parc des Eaux Vives au Genève, incrédule et heureux, à battre Roger Federer. A 35 ans, c’est la première fois qu’il affronte l’ancien numéro 1 mondial qui revient sur le circuit après deux mois hors des pistes.

Ce dimanche, dans Roland Garros, le joueur de tennis vétéran de Cuenca, numéro 68 mondial, a joué dans la surprise de la première journée en éliminant l’Autrichien Dominique Thiem, double finaliste du tournoi (2018, 2019) et numéro 4 mondial par 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 et 6-4.

Après 4 heures et 28 minutes bataille pour le central Philippe Chatrier, Andújar Il remettrait ses mains sur sa tête, assis par terre, heureux et excité.

“C’est un cadeau pour moi” dit-il sur la piste Andújar qui a consacré la victoire à ses enfants Carlos, Alex et sa femme Cris, écrivant leurs noms sur l’objectif de la caméra de télévision.

«Le tirage au sort n’était pas bon, mais j’ai toujours cru en moi, même après les deux premiers sets. Il avait bien joué ces semaines-ci & rdquor;, a-t-il souligné Andújar.

Le joueur de tennis de Cuenca l’a montré sur le court en tournant le tableau de bord avant un Thiem que, malgré l’avantage de deux sets, il n’a pas pu trouver un moyen d’éviter une douloureuse défaite. L’Autrichien n’a pas atteint Paris à son meilleur. Depuis qu’il a remporté le Ouvert de États Unis l’année dernière, il est entré dans une crise d’angoisse dont il espérait commencer à se remettre Paris.

L’Autrichien, en huit participations, n’avait jamais perdu auparavant au premier tour du tournoi. Andújar, au contraire, en 11 participations, il avait chuté de cinq au premier et n’avait atteint qu’une seule fois jusqu’au troisième tour du tournoi (2015). Et, s’il s’agit d’anxiété ou de pression, le joueur de tennis de Bassin, a passé une véritable épreuve dans les salles d’opération avec six blessures qui l’ont laissé au bord de la retraite et non classé en 2017.

«Je suis un gars qui n’a jamais fait les couvertures, j’ai 35 ans et ces deux victoires sont comme si le Père Noël était venu me les donner. Je n’avais jamais pensé qu’elles arriveraient dans ma carrière, mais le mieux était que de Federer et j’aurai une vie. Pour moi c’est un mythe & rdquor;, j’ai valorisé Andújar qu’il doit maintenant «descendre sur terre»; pour affronter le deuxième tour, contre des adversaires avec moins de pedigree.

Cinq sets pour Zverev

Il a été sur le point d’accompagner Thiem par la porte de sortie de Roland Garros en ce premier jour avec 40 matchs, l’Allemand Alexandre Zverev, sixième tête de série, qui avait également besoin des cinq sets pour battre son compatriote Oscar Otte (152 mondial) par 3-6, 3-6, 6-2, 6-2 et 6-0, un rival inconnu, 37 ans, qui n’avait disputé que 11 matchs dans sa carrière sur le circuit ATP et qui venait de la phase précédente.

“J’espère que des matches comme celui d’aujourd’hui m’aideront à l’avenir. Mon expérience pour surmonter des situations similaires à d’autres occasions m’a aidé à surmonter ce match”, a déclaré l’Allemand, sur un terrain vide, après que les spectateurs aient dû le quitter dans le dernier pour le coronavirus qui est marqué à neuf heures du soir en France.

Près de Andújar ils sont allés au deuxième tour Pablo Carreño en battant le Slovaque Norbert Gombos par 6-3, 6-4 et 6-3, Roberto Bautista à Mario Vilella, par 6-4, 6-4 et 6-2 et Alexandre Davidovitch à Mikhail Kukushkin par 6-4, 6-4 et 6-3.