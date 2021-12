Andy Biersack de Black Veil Brides dit que les restrictions de Covid 19 et les tests constants font partie de la vie régulière en tournée

Dans une nouvelle interview avec Rock Titan TV, BLACK VEIL BRIDES chanteuse Andy Biersack a parlé de ce que cela a été pour lui et ses camarades de groupe de retourner jouer des spectacles en direct pendant la pandémie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Les trucs bizarres, les nouvelles restrictions et tous ces trucs, ça a peut-être pris un jour ou deux avant que tu ne dises, ‘D’accord, c’est ce que c’est.’ Et puis vous êtes juste en tournée. Et toutes les restrictions et les tests constants et tout ça devient juste une partie de votre journée en tournée. Donc pour moi, vous bloquez en quelque sorte la partie qui se souvient de la vie avant la tournée était comme ça, et pour moi, c’est exactement ce qu’est une tournée. Tout ce que vous devez faire pour pouvoir sortir et voir les fans et chanter avec les gens, c’est tout. Nous avons tous fait de notre mieux avec les livestreams et en faisant tout ce genre de choses pendant la pandémie, mais rien ne remplace un spectacle de rock and roll en direct. C’est une expérience unique qui doit se produire en tant que sa propre entité. «

Comme indiqué précédemment, BLACK VEIL BRIDES fera équipe avec IMMOBILE EN BLANC et ICE NEUF TUE pour une triple tournée nord-américaine en tête d’affiche au printemps prochain. le « Trinité de la Terreur » La tournée sera la première fois que les fans pourront voir les trois groupes sur la même scène chaque soir.

La sortie d’un océan à l’autre, qui verra les trois groupes alterner les sets de clôture chaque soir, devrait débuter le 17 mars à Mesa, en Arizona, et s’arrêter à Los Angeles, Chicago, Salt Lake City, Philadelphie, et plus encore. avant de terminer avec une performance au Chartway Arena de Norfolk le 27 avril.

Pour les billets et plus d’informations, visitez www.trinityofterrortour.com.

BLACK VEIL BRIDES‘ dernier album, « Le fantôme de demain », est sorti en octobre via Archives sumériennes. Le troisième concept LP de BLACK VEIL BRIDES et la sortie la plus ambitieuse du groupe à ce jour comprend une douzaine de morceaux, dont le tout premier single du groupe dans le Top 10 Active Rock aux États-Unis. « Croix écarlate ».

L’illustration de couverture pour « Le fantôme de demain » a été créé par Eliran Kantor, connu pour son travail avec TESTAMENT, LA HAINE RACE, HAVOK et Andy Black, pour n’en citer que quelques-uns. « Le fantôme de demain » a été produit par Erik Ron (GODSMACK, DANSE GAVIN DANSE, BUISSON) et coproduit par le guitariste Jake Pitts.



