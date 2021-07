Andy Burnham admet que perdre Batley et Spen serait “un vrai défi” pour les travaillistes | Politique | Nouvelles

in

Lorsqu’on lui a demandé à l’heure des questions de la BBC si une défaite travailliste à Batley et Spen serait le « dernier clou dans le cercueil » du parti, M. Burnham a rejeté l’idée.

Il a répondu : « Non, absolument pas.

« La circonscription n’est pas ce que l’on pourrait appeler un siège du mur rouge où il y a toujours eu une majorité travailliste.

«C’est un siège qui est plus marginal et l’a toujours été.

« Ce serait grave. C’est un véritable défi non seulement pour Keir Starmer et le parti travailliste, mais pour la gauche plus largement.

S’exprimant également sur le programme, le député conservateur David Davis a estimé qu’un mauvais résultat ne serait pas la fin pour le parti travailliste.

Il a déclaré: “J’ai vu les deux parties être sur leurs tiges, puis en revenir.”

Le siège du West Yorkshire appartient aux travaillistes depuis 1997, ce qui signifie qu’une perte mettrait une nouvelle brèche dans le mur rouge du nord des travaillistes.

« Cela a divisé les gens et les a rendus craintifs les uns des autres », a-t-il déclaré.

“Je pense que ce que le parti travailliste et la gauche plus largement dans le monde doivent faire, c’est rassembler à nouveau les gens.”