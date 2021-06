Andy Burnham exige que le SNP paie après que Sturgeon « ait traité le nord de l’Angleterre avec mépris » | Politique | Nouvelles

in

Le maire de Manchester, Andy Burnham, était furieux dans son évaluation de Nicola Sturgeon lors de l’émission The Andrew Marr Show de la BBC ce matin, animée par Nick Robinson. Un furieux M. Burnham a déchiré le Premier ministre écossais après avoir imposé une interdiction de voyager entre l’Écosse et Manchester vendredi. Il a appelé le SNP à verser des indemnités “pour les personnes qui pourraient perdre des vacances et les entreprises qui perdent des réservations”.

M. Burnham a déclaré à la BBC: “Nous devons faire attention à la façon dont nous gérons les choses à l’avenir.

“J’ai été vraiment déçu vendredi que le Premier ministre écossais ait annoncé à l’improviste une interdiction de voyager, affirmant que les Écossais ne pouvaient pas se rendre à Manchester et à Salford, et inversement aussi.

“C’est exactement ce que le SNP fait toujours faire au gouvernement de Westminster. Il ne fait que fouler aux pieds les gens.

“Le SNP traite le nord de l’Angleterre avec le même mépris en apportant cela sans aucune consultation.”

JUST IN: La défection travailliste de John Bercow ridiculisée lors d’un choc télévisé

M. Robinson a déclaré que M. Burnahm avait dû être “non seulement déçu mais furieux” lorsqu’il a appris la nouvelle de l’interdiction.

Le maire travailliste a répondu: “Je pense que c’est deux poids deux mesures. C’est de l’hypocrisie. Ils nous ont fait exactement ce qu’ils se plaignent toujours que le Royaume-Uni fait à l’Écosse.

“J’écrirai au Premier ministre aujourd’hui pour demander une compensation pour les personnes qui pourraient perdre des vacances et les entreprises qui perdent des réservations.

“Vous ne pouvez pas simplement imposer ces choses à certaines parties du nord de l’Angleterre sans aucune discussion avec nous.”

Il a ensuite appelé le gouvernement SNP “à vivre selon les mêmes normes qu’il exige des autres”.

Kate Ferguson du Sun a tweeté : “Andy Burnham déclare la guerre à l’interdiction de voyager imposée aux Anglais par Nicola Sturgeon.

“Il dit qu’il va demander une compensation pour ceux qui se sont vu refuser leurs vacances par la tactique des Scots Nats.”

Vendredi, Mme Sturgeon a annoncé que les voyages non essentiels dans la ville anglaise n’étaient plus autorisés en raison d’une augmentation du nombre de cas de Covid-19.

PLUS À VENIR…