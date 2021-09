Andy Burnham exige que QUATRE impôts soient augmentés pour payer les soins sociaux | Politique | Nouvelles

in

S’adressant à Radio 4, M. Burnham a soutenu un plan prévu lorsqu’il était secrétaire à la Santé de l’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown, qui à l’époque était qualifié de «taxe de décès». La taxe verrait les Britanniques taxer leurs successions pour payer les soins sociaux, mais se heurterait à une opposition féroce car cela signifierait que les retraités devraient débourser 10% de leur richesse pour couvrir leurs propres soins sociaux. M. Burnham a continué à soutenir l’idée et a suggéré une attaque fiscale complète qui verrait l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les gains en capital et les impôts sur la fortune augmenter pour payer les soins sociaux dans ce qu’il a qualifié de système de style NHS pour payer les soins sociaux du futur. Il a insisté sur le fait que cette solution était “plus juste” et a insisté sur le fait que c’était la meilleure voie à suivre, ce qui signifie que tout le monde contribue.

Il a déclaré : « J’aurais demandé à tous les retraités de faire une contribution – 10 pour cent de leur succession.

«Ce serait d’introduire le principal du NHS dans les soins sociaux.

“Parce que tout le monde serait obligé de contribuer, mais alors tout le monde en bénéficierait et personne n’aurait la menace de ne pas pouvoir payer.”

Il a insisté sur le fait que l’accord est supérieur à l’accord sur lequel M. Johnson travaille actuellement cette semaine.

Il a expliqué : « Pour la grande majorité des gens, ils auraient l’esprit tranquille à un coût bien inférieur.

« Je ne vois pas comment on peut faire ça sans demander aux retraités de cotiser ! Ne pas le faire à mon avis, c’est trouver une solution imparfaite qui ne résistera pas à l’épreuve du temps.

Il a ajouté : « Je regarderais les impôts sur la fortune, je chercherais à relever le seuil de l’impôt sur les plus-values. Il y a lieu de faire plus de contributions de l’impôt sur le revenu, en particulier un taux plus élevé.

« Ensemble, cela pourrait combler ce manque à gagner. »

Plus à venir…