Andy Carroll et Danny Drinkwater marquent tous les deux les premiers buts de Reading lors de la victoire contre Swansea alors que les anciens hommes de la Premier League lèvent la tristesse et la tristesse au stade Madejski

L’équipe de championnat Reading revient en arrière avec Andy Carroll et Danny Drinkwater ouvrant tous deux leurs comptes de buts pour le club lors d’une victoire 3-2 contre Swansea.

Le joueur de Chelsea, Drinkwater, a donné le feu vert à Carroll à la demi-heure, avant de trouver lui-même le filet pour remporter le match 20 minutes plus tard.

.

Carroll était ravi de retrouver le net

.

Carroll a marqué à sa manière habituelle, balayant la maison avec sa botte gauche

Carroll a rejoint Reading pour un contrat de deux mois plus tôt ce mois-ci et a maintenant marqué pour la première fois, lors de sa troisième apparition pour le club et de son premier départ.

La frappe au Pays de Galles marque le premier but à l’extérieur de Carroll depuis 2017, tandis que le joueur de 32 ans a désormais égalé son total de buts pour Newcastle la saison dernière.

L’ancien international anglais Carroll a passé les deux saisons précédentes à Tyneside, rejoignant son club d’enfance après des séjours à Liverpool et West Ham.

Des blessures et un manque de forme ont mis fin au retour de l’attaquant de 6 pieds 4 pouces à St James ‘Park, Reading depuis qu’il a récupéré l’attaquant sans travail pour un transfert gratuit.

Son objectif a été fixé par Drinkwater, qui a signé pour Chelsea un an après avoir remporté la Premier League avec Leicester en 2017.

Le milieu de terrain a signé un contrat de 35 millions de livres sterling sur cinq ans – qui expire à la fin de la saison – mais a passé la grande majorité de son contrat en prêt, maintenant à Reading.

La passe décisive de Drinkwater était sa première pour les Royals, et il est ensuite allé plus loin en inscrivant un premier but qui s’est avéré être le vainqueur.

Reading a récemment reçu un coup dur avec une pénalité de six points pour avoir enfreint les règles de durabilité de l’EFL, et cherche désespérément des points pour les éloigner de la zone de relégation.

Non seulement les trois points contre Swansea les aident à le faire, mais la victoire est leur première contre les Swans depuis 2008.

Carroll et Drinkwater ne sont pas les seuls noms reconnaissables dans une équipe qui comprend également l’ancien joueur régulier de la Premier League Scott Dann et l’ancien prodige de Barcelone, le milieu de terrain croate Alen Halilovic.

