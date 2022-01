Andy Carroll marque un coup de pied à vélo et une volée incroyable pour Reading … mais les deux buts sont refusés

Andy Carroll a marqué deux des meilleurs buts de sa carrière mardi soir… seulement pour qu’ils soient tous les deux exclus.

Le joueur de 33 ans montre des éclairs de brillance lors du match de championnat de Reading contre Fulham, mais aucun d’eux n’a compté.

.

Carroll a marqué un brillant coup de pied au-dessus, mais ça ne compterait pas

L’ancien attaquant de Liverpool et Newcastle a eu le ballon au fond des filets à deux reprises de façon assez ridicule.

Carroll a effectué un coup de pied aérien spectaculaire, mais les rediffusions ont montré qu’il était clairement à un mètre ou deux de hors-jeu.

L’exécution de l’effort était tout simplement brillante, cependant.

L’attaquant a ensuite abattu un ballon en diagonale et l’a écrasé sur la volée d’environ 25 mètres dans le coin supérieur.

Malheureusement pour Carroll, celui-là ne compterait pas non plus et ce n’était pas sa nuit, ni celle de Reading.

Fulham a tiré le meilleur parti de ses chances, avec une avance de 6-0 à 15 minutes de la fin avec Harry Wilson (2), Aleksandr Mitrovic, Kenny Tete, Neeskens Kebano et Tosin Adarabioyo tous marquants.

Carroll a rejoint Reading en novembre avec un contrat à court terme jusqu’à la mi-janvier.

.

Ce n’était pas la meilleure des nuits pour Carroll ou Reading

Il a quitté Newcastle pour la deuxième fois à la fin de la saison dernière, marquant une seule fois en 43 matchs.

Le premier passage de l’attaquant au club a marqué 33 buts en 91 matchs avant un transfert de 35 millions de livres sterling à Liverpool en janvier 2011.

Il a ensuite rejoint définitivement West Ham en 2013, jouant 142 fois pour le club.

