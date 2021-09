Andy Carroll ne trouve pas de club

17/09/2021 à 17h01 CEST

Andy Carroll a quitté Newcastle lors du dernier marché des transferts mais maintenant à 32 ans est sans équipement, même s’il a encore beaucoup à donner.

Il y a 10 ans, au marché d’été, Carroll est devenu le footballeur britannique le plus cher de l’histoire après que Liverpool ait payé 35 millions de livres. Il est venu aux « rouges » avec le idée de remplacer Fernando Torres, qui avait signé pour Chelsea, cependant maintenant l’international est debout depuis la fin de son contrat avec les ‘pies’ et il assure dans ‘.’ qu’il ne pensait pas que ça finirait comme ça.

“Je pensais que ça allait finir à Newcastle. Je pensais que ce serait moi pour les quatre ou cinq prochaines années. Cela ne s’est pas produit pour de nombreuses raisons. Pour être honnête, c’était très difficile pour moi de ne pas jouer alors que je pensais que cela aurait pu faire la différence”, a-t-il déclaré.

Bien que ses attentes ne se soient pas réalisées, Andy Il ne jette pas l’éponge car il veut retourner sur le terrain de jeu, c’est pourquoi Carroll continue s’entraîner tous les jours pour ne pas perdre la forme et ainsi être prêt lorsque l’occasion se présentera. “Je veux jouer le plus longtemps possible”, Il dit.

Il n’est pas le seul à avoir hâte de rejouer, sa famille aussi : “Les enfants continuent de penser que je vais signer pour Manchester City ou Barcelone, ce que nous savons tous n’arrivera pas, mais ils continuent de me faire pression pour obtenir un club et c’est ce que je veux faire. Je veux jouer devant ma famille et gagner des matchs. Mon dynamisme et ma passion ne se sont pas du tout évanouis. »