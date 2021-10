Andy Carroll possède le trait parfait pour un nouveau club évoqué après la sortie de Newcastle

Andy Carroll possède un trait parfait pour un nouveau club potentiel pesant une offre trois mois après l’expiration de son contrat avec Newcastle United, selon un rapport.

Aujourd’hui âgé de 32 ans, l’ancien international anglais est à l’automne de sa carrière. Néanmoins, Carroll croira toujours qu’il a beaucoup à offrir bien qu’il n’ait pas eu d’impact lors de son deuxième passage à Newcastle.

Carroll n’a marqué qu’un seul but en 43 sorties lors de son retour à St. James’ Park. En tant que tel, son contrat n’a pas été renouvelé cet été car Carroll est parti en tant qu’agent libre en juillet.

L’avant-centre costaud n’a pas trouvé de nouveau club depuis des mois. Mais selon Sport Witness, une opportunité passionnante en Serie A s’est ouverte.

Citant le magasin italien Sportal, ils affirment que Carroll « pourrait signer pour Cagliari ».

Les lutteurs de Serie A occupent actuellement la 19e position et le patron actuel Walter Mazzarri est à la recherche d’un « attaquant physique » pour renforcer leurs rangs.

Peu d’attaquants dans le football mondial sont aussi physiques que Carroll, et son statut d’agent libre pourrait plaire à Cagliari.

Le point de vue de Carroll sur le déracinement de l’Angleterre pour jouer à l’étranger n’est pas indiqué dans l’article. Bien qu’il ne soit pas le premier attaquant anglais à suivre un chemin similaire ces dernières années.

L’ancien coéquipier de Liverpool, Daniel Sturridge, a déménagé à Trabzonspor lors de la recherche d’un football régulier en 2019. Après la fin de son séjour en Turquie en 2020, Sturridge a eu du mal à trouver un prétendant avant d’atterrir en Australie avec Perth Glory début octobre de cette année.

Newcastle travaille sur un incroyable double accord avec l’Atletico

Pendant ce temps, le propriétaire majoritaire de Newcastle, Mohammed bin Salman, veut « imiter » l’Atletico Madrid en faisant appel à son manager et directeur sportif, selon des informations.

Le média espagnol AS (via The Sun) écrit que bin Salman veut nommer l’énigmatique Argentin Diego Simeone.

Il espère imiter le récent succès de l’Atletico en Liga et en Europe. Sous Simeone, ils ont remporté deux titres en Liga, une Copa del Rey et atteint deux finales de Ligue des champions.

L’homme de 51 ans est un manager charismatique avec beaucoup d’amour pour les fidèles de l’Atletico. Mais les rapports suggèrent que sa tête peut être tournée par l’offre d’un projet passionnant sur Tyneside.

Bin Salman veut également faire venir le directeur sportif de l’Atletico, Andrea Berta. Il a fait partie intégrante de l’ascension du club espagnol au cours de la dernière décennie.

