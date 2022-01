Andy Cohen accusé d’avoir consommé de la cocaïne

. Andy Cohen et la controverse du Nouvel An

Andy Cohen a fait la une des journaux le premier jour de l’année après que lui et Anderson Cooper eurent bu en direct et se saoulèrent lors de leur diffusion en direct du réveillon du Nouvel An sur CNN.

Le producteur de Bravo et son ami journaliste ont passé une excellente soirée ensemble, et les fans semblaient en aimer chaque minute. À divers moments au cours de l’émission, Cohen a fait des commentaires inamicaux et fulminé de manière épique.

« Si vous regardez derrière moi, vous verrez le groupe de perdants de Ryan Seacrest en action. Je suis désolé, mais si vous regardez ABC, vous ne regardez rien « , a déclaré Cohen, tirant sur l’hôte » American Idol « .

Plus tard dans la nuit, Cohen s’en est pris à l’ancien maire de New York Bill de Blasio. « Voir le maire de Blasio faire sa ‘danse de la victoire’ après les quatre pires années de son mandat à la mairie de New York… », a commencé Cohen. « Ne commencez pas à vous plaindre », a plaidé Cooper, mais Cohen a poursuivi. «Après les quatre pires années au pouvoir en tant que maire de New York… la seule chose sur laquelle les démocrates et les républicains peuvent s’entendre, c’est sur quel mauvais maire il a été. Par quoi sayonara, perdante », a-t-il déclaré.

Et tandis que presque tout le monde a apprécié le spectacle de Cohen et Cooper, il y avait des gens qui se sont demandé si Cohen faisait plus que boire. En fait, plusieurs personnes l’ont accusé d’être drogué.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont déclaré que Cohen avait consommé de la cocaïne avant la diffusion.

Suite aux critiques de Cohen en direct, plusieurs personnes se sont rendues sur les réseaux sociaux pour débattre. Alors que beaucoup pensaient que Cohen était hilarant, d’autres pensaient qu’il était défoncé et ont suggéré qu’il avait consommé de la cocaïne avant de vivre.

« Avez-vous repris de la cocaïne comme l’année dernière ? » a demandé un Redditor.

« La cocaïne est une excellente drogue », a ajouté un autre.

« Élevé, pas ivre. Comme toujours », a déclaré un troisième commentaire.

« On dirait une voix de cocaïne pour moi », a écrit quelqu’un dans un autre fil.

« Je jure que ce type prend de la cocaïne avant de fulminer à chaque nouvel an », a écrit un autre utilisateur de Reddit.

«Andy était défoncé. La TVHD ne ment pas », lit-on dans un autre commentaire.

Cohen s’est réveillé assez tôt le 1er janvier 2022 et a admis sortir la nuit. « Ils m’ont servi un peu plus la nuit dernière, mais je me suis bien amusé ! J’espère que vous aussi. Bonne année à tous », a-t-il légendé une publication Instagram remplie de photos de lui et de Cooper lors de leur émission du Nouvel An.

Kathy Griffin a précédemment déclaré que Cohen lui avait offert de la cocaïne et il l’a nié.

Ce n’est pas la première fois que Cohen est accusé d’avoir consommé de la cocaïne. Dès 2017, Kathy Griffin a affirmé que Cohen lui avait offert de la cocaïne avant sa performance en direct sur « Watch What Happens Live! »

« Juste avant de passer en direct, Andy Cohen m’a demandé en privé dans un bureau d’Embassy Row – qui est la société de production qui fait ce spectacle – – si je voulais sniffer de la cocaïne », a déclaré Griffin dans une longue vidéo YouTube.

« Tu sais que je ne suis pas prude, mais je suis un peu rectiligne – la première fois que j’ai pensé que tu plaisantais. Pour info, Jimmy Kimmel ou Seth Meyers n’ont jamais proposé de sniffer de la cocaïne avant de participer à leurs émissions. Personne dans ‘The View’ ne m’a jamais proposé de sniffer de la cocaïne avant un spectacle », a-t-il déclaré.

Cohen a nié les commentaires de Griffin, l’accusant d’avoir inventé l’histoire sur Twitter.

« Je suis abasourdi par cette histoire. C’est 100% faux et totalement inventé », a-t-il tweeté.

