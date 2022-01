Andy Cohen aurait perdu le concert du réveillon du Nouvel An sur CNN après des coups de gueule

Andy Cohen ne reviendra apparemment pas à l’émission en direct du réveillon du Nouvel An de CNN pour sonner en 2023. L’animateur de télé-réalité a eu des moments controversés vendredi soir, lorsqu’il a affirmé qu’il était « surservi ». En réponse, des sources du réseau ont déclaré à Radar Online que Cohen ne serait plus invité.

Radar s’est entretenu avec des « employés supérieurs de CNN » qui ont déclaré qu’ils étaient « gênés » par la performance de Cohen le soir du Nouvel An. Ils ont déclaré: « Nous prétendons être le réseau d’information le plus fiable et pourtant CNN embauche Andy Cohen pour nous ridiculiser tous avec sa performance du Nouvel An? Andy ne travaille même pas pour CNN et pourtant il a été le visage de notre réseau au cours des dernières 48 heures. C’est embarrassant et les vrais employés de CNN sont très en colère. «

bonjour ! . Euh, j’ai été un peu trop servi hier soir…. ?? – Andy Cohen (@Andy) 1er janvier 2022

Cohen a haussé les sourcils vendredi soir en « fulminant » devant la caméra à plusieurs reprises – condamnant notamment le maire de New York Bill de Blasio et se moquant à plusieurs reprises de l’émission concurrente sur ABC. Il a également plaisanté sur le fait que ses parents âgés consommaient de la marijuana et a ignoré son co-animateur, Anderson Cooper, lorsqu’il a essayé de contrôler la conversation. Les sources ont déclaré que tout cela en faisait trop.

« Andy est allé trop loin. Je pense que nous pouvons convenir que c’est CNN qui ressemble à des perdants », a déclaré une source. « Rien n’a encore été officialisé, mais en interne, on nous a dit qu’Andy ne serait pas invité l’année prochaine. S’embarrasser est une chose, mais embarrasser Anderson Cooper en est une autre. On savait déjà qu’Anderson ne voulait pas accueillir le prochain spécial de l’année, il préférerait célébrer la nouvelle année avec son fils. Et sans Anderson, heureusement, il n’y aura pas d’Andy Cohen. «

Une source à NBC – la société mère de Bravo, où Cohen héberge Watch What Happens Live – aurait ri lorsqu’on lui a demandé de commenter cette histoire. Ils ont dit: « A quoi s’attendait CNN? C’est le gars qui a créé The Real Housewives. Il interviewe des naufrages de réalité, pas des leaders mondiaux et de vrais journalistes. Andy travaille pour la société mère de Bravo NBC, mais ils ne voulaient pas de lui ce soir-là. Au lieu de cela. , ils sont allés avec Miley Cyrus et Pete Davidson. Si Andy veut se ridiculiser le 31 décembre, il vaut mieux le faire sur CNN plutôt que sur NBC. »

Jusqu’à présent, aucune des parties impliquées n’a commenté publiquement ce rapport – Cohen, Cooper, CNN ou NBC. Cohen continue d’héberger Watch What Happens Live sur Bravo.