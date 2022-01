Andy Cohen déplore des rapports citant le personnel de CNN comme « embarrassé »

Andy Cohen a fait parler de nombreuses personnes après avoir animé l’émission spéciale du Nouvel An en direct de CNN avec Anderson Cooper. Au cours de l’émission, Cohen, qui avait bu plusieurs verres, s’est déchaîné contre un certain nombre de personnalités, dont Mark Zuckerberg, Ryan Seacrest et l’ancien maire de New York Bill de Blasio, selon Buzzfeed. Un jour après l’événement, il a été rapporté que les membres du personnel de CNN étaient soi-disant « gênés » par ses actions lors de la diffusion. Maintenant, Cohen s’élève contre ces rapports en disant qu’ils ont été fabriqués.

Cohen est apparu mardi au Howard Stern Show et l’un des principaux sujets de conversation était, bien sûr, l’émission du réveillon du Nouvel An. Howard Stern a demandé à l’animateur de Watch What Happens Live s’il avait vu les informations selon lesquelles les membres du personnel de CNN étaient « en colère » à propos de son comportement. Cohen a ensuite critiqué ces rapports et a déclaré que des « sources anonymes » étaient responsables de « l’invention » des allégations. Il a poursuivi: « Écoutez, je n’aurai pas honte de m’amuser le soir du Nouvel An. C’est pourquoi je suis là. C’est pourquoi ils m’y amènent. »

Cohen a poursuivi en disant que l’aspect le plus viral de la nuit, dans lequel il critiquait le maire sortant de New York, de Blasio, s’était produit vers la fin de l’émission. À ce moment-là, il avait bu pendant des heures à ce moment-là. La personnalité de Bravo a expliqué: « C’est une émission de quatre heures et demie. L’alcool a commencé à faire effet vers 11h30, donc tout le monde se concentre sur les 45 dernières minutes ou les dernières heures où nous étions à l’antenne. » À la fin de la nuit, Cohen avait fait passer les choses à la « haute vitesse » et, ainsi, un moment viral s’en est suivi. Même s’il a été critiqué pour son apparition au réveillon du Nouvel An, il ne va pas le laisser tomber.

« Je n’en aurai pas honte ! Je me suis éclaté ! Anderson s’est éclaté ! Nous sommes partis et nous nous sommes dit : ‘C’était amusant, quel réveillon du Nouvel An amusant' », a poursuivi Cohen. « Pas d’excuses pour ma consommation d’alcool le soir du Nouvel An. Aucune. » Bien qu’il ne s’excuse pas pour son comportement, il a déclaré sur son SiriusXM que son seul regret était d’avoir « claqué l’émission ABC » et, par conséquent, Seacrest. Il s’est ouvert sur ce moment en disant: « Et je regrette vraiment d’avoir dit cela, et j’étais juste stupide et ivre et je le ressentais. Et c’était, je poursuivais la diatribe de Journey et j’ai juste continué à parler et je n’aurais pas dû, et je me sentais mal à ce sujet. C’est donc la seule chose. C’est la seule chose. «