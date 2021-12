Andy Cohen écrase apparemment les espoirs du retour de Nene Leakes

Nene Leakes a fait savoir qu’elle était prête à retourner dans Les vraies femmes au foyer d’Atlanta, mais l’honcho de Bravo Andy Cohen ne l’accueille pas nécessairement à bras ouverts. Leakes a quitté la série avec acrimonie après la fin de la 12e saison. Elle a accusé les producteurs de l’avoir retirée de la série. Leakes a également affirmé qu’elle avait été victime des pratiques discriminatoires du réseau et a tiré sur Cohen, affirmant qu’elle était responsable de son succès. Mais récemment, Leakes a commencé à parler plus gentiment de son passage dans la série et a exprimé son intérêt pour un retour. Mais Cohen ne recherche pas l’OG.

Lors d’une récente apparition dans le talk-show de jour de FOX, The Real, Cohen a dit plus que beaucoup de mots qu’il ne s’inquiétait pas pour Leakes. « Vous savez, nous sommes au milieu du tournage de la saison 14 des femmes au foyer d’Atlanta, et c’est génial et Marlo a sa pêche et Shereé est de retour, et nous avons de nouveaux visages et de superbes visages et Kenya Moore est en feu, et donc Je suis vraiment concentré en ce moment sur la saison 14 des femmes au foyer d’Atlanta et je ne regarde pas vraiment au-delà pour le moment », a-t-il déclaré.

Ses commentaires interviennent des semaines après que Leakes est apparu dans la même émission et a dit aux animateurs qu’elle ne verrait pas d’inconvénient à revenir mais qu’elle devrait d’abord parler à Cohen. « Je suis d’accord pour revenir à la série, tant que, vous savez, nous pouvons régler certaines choses », a-t-elle déclaré à l’époque. « Je suis heureux de revenir dans la série et en plus, j’ai beaucoup de choses à régler avec quelques-uns d’entre eux qu’ils ont confirmés dans la série… Je pense qu’Andy et moi étions très proches depuis très, très longtemps et je amour [his son, Ben] Benny Boo », a-t-elle ajouté. « J’ai aidé à payer sa fête prénatale et toutes ces choses. Je pense qu’Andy et moi devons nous asseoir et parler, puis nous partons pour les courses. »

Cohen a déjà parlé des commentaires de Leakes, refusant d’entrer dans les détails de ses remarques. « Ce que je ne veux pas faire, c’est entrer dans une affaire publique avec elle », a déclaré Cohen lors de son émission de radio SiriusXM Andy Cohen Live. « Je pense qu’elle préférerait probablement que je garde son nom hors de ma bouche et c’est ce que je vais honorer. »