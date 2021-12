Andy Cohen et d’autres stars que nous aimerions voir dans le redémarrage de la SATC

Dans une ville aussi immense que New York, il y a du réconfort dans un visage familier.

Sex and the City a eu beaucoup de camées de célébrités au fil des ans (bon Jovi! Will Arnett!) mais comme la série de revival And Just Like That…, présentée en première sur HBO Max le vendredi 9 décembre prochain, présente aux fans une nouvelle flopée de nouvelles stars de la SATC, nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander quels anciens favoris des fans pourraient réapparaître— et quels nouveaux visages pourraient rejoindre la franchise.

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbs (Cynthia nixon), Charlotte York (Kristin Davis) et M. Big (Chris Noth) sont tous de retour. BFF de Carrie Stanford (feu Willie Garson) et son mari Anthony (Mario cantone) sont également de retour pour la nouvelle série, avec le mari de Charlotte, Harry (Evan gestionnaire).

Et, les épreuves et les tribulations du cœur de Carrie englobaient de nombreux hommes sexy, avec des stars comme Bradley Cooper, Matthew McConaughey, Bobby cannavale, Vince Vaughn, Justin Théroux et John Slattery rivalisant pour ses attentions. De plus, n’oubliez pas les étoiles montantes comme kat dennings et Jennifer Coolidge qui a couru dans les mêmes cercles de Manhattan que Carrie et son équipe.