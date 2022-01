Andy Cohen partage son seul regret après son apparition ivre du réveillon du Nouvel An

Andy Cohen ne regrette qu’une chose qu’il a dite lors de l’émission spéciale du réveillon du Nouvel An de CNN après avoir certes été « surservi » lors de la diffusion en direct. La star de Watch What Happens Live a parlé de son émission ivre dans son émission SiriusXM Andy Cohen Live lundi, disant au co-animateur John Hill que ce ne sont pas ses commentaires sur le maire de New York Bill de Blasio qui l’ont fait se sentir mal.

« La seule chose que je regrette d’avoir dite, la seule chose est que j’ai critiqué l’émission d’ABC et j’aime vraiment Ryan Seacrest et c’est un gars formidable », a expliqué Cohen. « Et je regrette vraiment d’avoir dit cela, et j’étais juste stupide et ivre et je le ressentais. Et c’était le cas, je poursuivais la diatribe de Journey et je n’arrêtais pas de parler et je n’aurais pas dû, et je me sentais mal à ce sujet. Alors ça est la seule chose. C’est la seule chose. «

Hill a ajouté qu’il ne pensait pas que Cohen devrait revenir sur sa diatribe à propos de de Blasio. « Je pense que vous devriez le posséder. C’est fait. Ce qui est fait est fait. J’ai aimé » sayonara sucker « », a-t-il partagé. « Je ne sais pas, je ne pourrais même pas vous dire qui est le maire de LA. Et je vis ici. Je n’en ai aucune idée, mais, le truc avec Ryan Seacrest, le titre était ce qui était nul. J’ai pensé au moment où vous avez compris le contexte dans lequel tu étais juste en quelque sorte… »

Cohen a répondu: « Exactement, c’est le problème. Ouais. Les gros titres sur Ryan Seacrest sont tous comme si je détruisais Ryan Seacrest. Je suis comme, j’espère vraiment qu’il entendra le clip. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu’il en soit … » Hill a poursuivi qu’il pensait que les commentaires de Cohen sur le « groupe de perdants » de Seacrest en référence à Journey sans Steve Perry étaient « drôles ».

« Et puis le truc de Journey que j’ai trouvé drôle parce que tu t’es dit, qui sont ces gens ? » Hill a demandé. « Et puis vous avez coupé le casting de » Stomp « sur votre émission … » Cohen a sonné, « Très bien. Je veux dire, c’est tellement juste. Il écrit juste un lui-même. C’est vraiment le cas. Je veux dire, donc ça c’est ce que je regrette absolument, que je regrette vraiment. Je le fais vraiment. »