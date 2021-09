Andy Cohen révèle les surnoms de son fils pour Kelly Ripa et Mark Consuelos

in

Andy Cohensont Benjamin a un lien spécial avec les amis de l’hôte Bravo, Kelly Ripa et mari Marc Consuelos.

En fait, l’enfant de 2 ans a des surnoms spéciaux pour le couple.

“Il appelle Kelly & Mark ‘Mee Maw’ et ‘Pee Paw’… “Andy a posté sur Instagram le vendredi 3 septembre.” Je les appelle GILFS ! “

L’animateur de Watch What Happens Live With Andy Cohen a inclus dans son message une photo de Consuelos jetant Benjamin en l’air alors que l’enfant le regarde avec joie, ainsi qu’une photo de Kelly tenant l’enfant.

“Je ne peux pas croire que je viens de regarder Instagram!” a-t-elle commenté. “MeMaw et PeePaw [red heart emoji] Ben ! “

Mark a également commenté la publication, avec une multitude d’émojis au cœur rouge.

Kelly et Mark, parents de trois enfants adultes, ont été parmi les premières personnes à rencontrer Benjamin alors qu’il était bébé après qu’Andy ait accueilli l’enfant par le biais de la maternité de substitution. L’animateur de Live With Kelly et Ryan a même aidé son amie à trouver ce qu’il a appelé une infirmière “incroyable”.

En août, Andy a déclaré sur E!’S Daily Pop qu’il voulait donner à Benjamin un frère. “Il s’avère qu’il faut beaucoup de temps pour faire un bébé”, a-t-il déclaré. “Je suis définitivement ouvert à cela et j’aimerais que cela se produise bientôt.