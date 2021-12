Andy Cohen révèle qu’il « est tombé assez malade » après le deuxième diagnostic COVID

Andy Cohen devient franc au sujet de son expérience avec la percée COVID-19.

Après une semaine d’absence sur Radio Andy de SiriusXM, la star de Bravo, 53 ans, est revenue à son émission de radio le lundi 20 décembre et a révélé qu’il était absent parce qu’il était atteint du virus respiratoire.

« Je suis tellement heureux de pouvoir pleurer en ce moment », a-t-il commencé, partageant qu’il est actuellement au 10e jour de quarantaine. « J’avais COVID. C’est pourquoi nous étions partis toute la semaine dernière. Et la meilleure nouvelle est que je me suis réveillé ce matin avec un test PCR négatif. »

Selon Cohen, il a commencé à se sentir mal après avoir reçu son rappel du vaccin COVID-19.

« Je pensais que j’étais malade à cause du rappel, que j’avais une réaction au rappel », a-t-il expliqué. « Et puis deux jours plus tard, je me suis dit : ‘Attendez une minute, c’est une réaction assez importante.' »

Bien que Cohen « soit tombé assez malade » pendant l’épreuve, il a déclaré dans son émission de radio qu’il allait « mieux maintenant » et qu’il retrouverait bientôt son fils de 2 ans. Benjamin, qu’il n’a pas pu voir en raison de la quarantaine.