Andy Cohen se demande si Lindsay Lohan pourrait apparaître dans « Real Housewives of Dubai »

Andy Cohen révèle qu’il ne dirait pas non à Lindsay Lohan en vedette dans la nouvelle franchise récemment annoncée Real Housewives of Dubai. Cohen a fait une apparition dans l’épisode de mercredi de The Talk et a été confronté à des rumeurs concernant l’implication de la star de Mean Girls dans la nouvelle émission. « Laissez-moi vous dire quelque chose. C’est une bonne idée, Jerry », a-t-il déclaré au co-animateur de The Talk, Jerry O’Connell.

Lohan vit à Dubaï depuis un certain temps maintenant, bien qu’elle ne soit pas officiellement inscrite à l’émission à quelque titre que ce soit. Ce ne serait pas non plus son premier tour de rôle à la télé-réalité. En 2019, elle a animé sa propre émission de télé-réalité, le club de plage de Lindsay Lohan.

Comme pour les autres séries Real Housewives, Cohen est producteur exécutif. Produit par Bravo, il servira de 11e émission sous l’égide de Real Housewives et de première expansion internationale du réseau. Sa première est prévue en 2022. « C’est le terrain de jeu d’un milliardaire », a déclaré Cohen à O’Connell et co-animatrice Natalie Morales dans The Talk of the show. « C’est un groupe d’amis. C’est génial. Nous n’avons pas encore annoncé le casting. Mais nous sommes vraiment excités à leur sujet. »

« Vous devez regarder ce qui se passe. Je suis très excité cependant, car comme vous le dites, c’est comme Vegas sous stéroïdes et la richesse là-bas, je pense, en fait quelque chose qui va intéresser les gens dès le départ , a-t-il taquiné. Cohen a taquiné son intérêt pour la sécurisation de l’ancienne enfant actrice pour la série, et il a ouvertement partagé sa volonté de la faire entrer dans le casting, si possible. « J’adore cette idée », a-t-il déclaré précédemment à TMZ. « Pensez-vous que Lindsay Lohan le ferait? J’adorerais ça. J’adore Lindsay Lohan. »

Le réseau a publié un synopsis officiel. « Avec le paradis du désert de Dubaï en toile de fond, le terrain de jeu de ce milliardaire est connu pour son opulence démesurée, son architecture moderne à couper le souffle et sa vie nocturne sauvage », peut-on lire. « Qu’elles naviguent dans un avion privé, dirigent leurs propres empires ou hébergent sur une île privée, ces femmes glamour et prospères sont prêtes à servir des drames torrides et des rebondissements inattendus. »