Andy Cohen termine la quarantaine après une bataille privée contre Covid

Les membres de la distribution de « Real Housewives of Beverly Hills » n’étaient pas les seuls à Bravo à combattre COVID, honcho Andy Cohen a également eu la maladie et vient de terminer sa quarantaine de 10 jours… TMZ a appris.

Des sources ayant une connaissance directe nous disent que Cohen a été testé positif pour COVID – son deuxième combat contre la maladie – il y a deux semaines. On nous dit qu’Andy a été mis en quarantaine à la maison et qu’il a depuis été testé négatif.

Nos sources disent qu’Andy était complètement vacciné, ce qui a aidé à réduire ses symptômes.

C’était en mars de l’année dernière quand Andy a d’abord eu COVID, postant: « Après quelques jours d’auto-quarantaine, et je ne me sens pas bien, j’ai été testé positif pour le coronavirus. Autant je sentais que je pouvais faire tout ce que je ressentais pour faire #WWHL de chez moi, nous mettons une épingle là-dedans pour le moment afin que je puisse me concentrer sur mon amélioration… »

Heureusement, c’est aussi un autre résultat sain pour Andy cette fois-ci.