Andy Cole critique ses partisans pour avoir critiqué le patron de Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer

L’ancien attaquant de Manchester United, Andy Cole, se dit « déçu » des critiques d’Ole Gunnar Solskjaer et dit que ce n’est « pas agréable » d’entendre la façon dont les gens parlent du Norvégien.

Solskjaer a subi une pression énorme ces dernières semaines après que son équipe a perdu 5-0 contre Liverpool et 2-0 contre Manchester City.

Le conseil d’administration de United a toujours confiance en Solskjaer, mais il a perdu la confiance de ses joueurs, ainsi qu’une grande partie du soutien du club.

Mais Cole, qui a passé cinq ans à jouer aux côtés de Solskjaer à Old Trafford, dit que personne ne mérite le niveau de critique que son ancien coéquipier a reçu.

« La critique qu’Ole reçoit me déçoit », a déclaré Cole à Sky Sports.

«Je ne pense pas qu’un manager devrait prendre ce genre de critique; que ce soit United ou non-ligue. Je pense qu’ils essaient de travailler au mieux de leurs capacités. Il essaie comme tout le monde qui a essayé auparavant

« Qu’il soit mon ex-coéquipier ou non, même si c’était quelqu’un que je ne connaissais pas, je n’aimerais pas que les gens parlent d’eux comme ça. Mais je n’aime pas ça parce que quand je jouais avec lui, je m’entendais très bien avec lui. Le voir dans cette position maintenant ne me convient pas.

« Nous voulons tous que Manchester United soit de retour là où ils étaient, mais cela prend du temps. Nous pouvons parler de « combien de temps ? » Mais les anciens managers se sont retrouvés dans la même situation. Le bâton qu’Ole prend n’est parfois pas sympa

« Les choses ne seront jamais faciles pour un club comme Manchester United. Réussir Sir Alex Ferguson allait toujours être difficile quel que soit le manager qui prendrait le relais – et dans quoi sommes-nous maintenant, quatre managers ? Et nous parlons toujours du fait que United n’est pas dans la position qu’il aimerait être

«Mais d’autres équipes doivent aller de l’avant. Regardez combien de temps il a fallu à Liverpool pour remporter le championnat. Je ne dis pas que United va être dans cette position, mais vous ne pouvez pas être retenu par l’histoire. Manchester United doit devenir plus fort en équipe et partir de là.

« United compte quatre managers ; tous les gestionnaires qui ont précédé ont également fait du bon travail. Malheureusement, ils n’ont pas pu les ramener là où ils étaient.

United affronte Watford à Vicarage Road lors de son premier match après la pause internationale.

Solskjaer a donné à son équipe une semaine de congé pendant la pause, ce qui a fait sourciller certains membres de l’équipe compte tenu de la position du club dans la ligue.



