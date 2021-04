Andy Cole dit que Man United devrait VENDRE Jesse Lingard cet été malgré la forme sensationnelle de West Ham … car c’est la bonne chose pour le club et le joueur

Andy Cole estime qu’un départ de Manchester United cet été pour Jesse Lingard serait la meilleure chose pour toutes les parties.

Le milieu de terrain offensif est dans une forme sensationnelle depuis son transfert de prêt à West Ham en janvier.

Lingard a marqué deux fois lors de la victoire des Hammers contre Leicester dimanche

Deux autres buts dans une victoire 3-2 contre Leicester City ont placé les Hammers dans le top quatre alors qu’ils tentent de se qualifier pour la Ligue des champions.

Le joueur de 28 ans compte désormais huit buts et trois passes décisives en seulement neuf matches.

La performance contre les Foxes s’est déroulée devant le manager de l’Angleterre Gareth Southgate, qui en prendra également note avant l’Euro 2020.

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, est un autre qui s’y intéressera, Gary Neville suggérant qu’il voudra que Lingard revienne la saison prochaine.

Mais, selon une autre légende de United – Andy Cole – le temps de Lingard à Old Trafford devrait être terminé.

«L’opportunité pour lui d’être prêté à West Ham est arrivée à un moment fantastique. Il l’a pris à deux mains », a déclaré Cole à The Sunday Session.

«Maintenant, Manchester United a une décision à prendre. Le reprendre ou le vendre en été pour un peu plus d’argent que prévu?

«Je pense que si j’étais Manchester United, je le déplacerais. Et si j’étais Jesse, je voudrais aller jouer à des jeux. Absolument.”

Les coéquipiers de West Ham aiment la vie avec Lingard dans leurs rangs

Et le héros d’Arsenal, Perry Groves, a soutenu les commentaires de Cole.

L’ancien ailier a insisté sur le fait que même si le redressement de sa fortune est incroyable, il ne sera toujours qu’un remplaçant de Bruno Fernandes.

«Il sait que s’il retourne à Man United, il est un joueur d’équipe. C’est tout », a ajouté Groves.

«C’est un bonus pour lui vraiment parce qu’il voulait prouver qu’il était toujours assez bon, assez affamé et assez en forme pour jouer en Premier League. C’est fait et épousseté.

«Pour se remettre dans l’équipe d’Angleterre. Si vous lui aviez dit qu’au début du mois de février, “au fait, il y a toutes les chances que vous puissiez faire partie de l’équipe des Euros”, il aurait dit “non, aucune chance”.

Lingard a débuté pour l’Angleterre contre Saint-Marin lors de la dernière trêve internationale

Lingard a récemment été rappelé par le patron de l’Angleterre, Southgate.

Il était un élément clé de l’équipe qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018, mais avait été omis pendant deux ans après être tombé en disgrâce pour United.

Maintenant, bien qu’il soit un shoo-in pour les Euros, estime Cole.

Il a ajouté: «En fin de compte, lorsque vous arrivez à ce stade de la saison, vous devez mettre les joueurs en forme.

«Je ne me soucie pas vraiment de, ‘oh, ouais, lui, il y a six mois était fantastique’, je parle de maintenant parce que le tournoi aura lieu à la fin de la saison, quoi, mai? Trois semaines plus tard. Vous devez prendre les joueurs en forme et si Jesse continue, pourquoi pas?