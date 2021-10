Andy Cole « fait mal » alors que Solskjaer doit résoudre le problème de Man Utd

La légende de Manchester United, Andy Cole, a donné son avis sur la situation actuelle du club et pense que le manager Ole Gunnar Solskjaer a du pain sur la planche pour arranger les choses.

L’optimisme du début de saison à Old Trafford a fait place à l’inquiétude, avec deux défaites en trois matchs de haut niveau. Les Diables rouges se sont mieux comportés en Europe, remportant deux matches consécutifs de Ligue des champions pour dominer le groupe F. Mais ils avait besoin d’un rallye tardif pour dépasser l’Atalanta plus tôt cette semaine comme Cristiano Ronaldo a frappé un gagnant à la 81e minute.

Ronaldo était un ajout à l’équipe à la fin de l’été après que United ait dépensé beaucoup pour Jadon Sancho et Raphaël Varane. La signature du skipper portugais était la dernière pièce du puzzle pour les géants du nord-ouest de se battre pour le titre.

Les choses ont bien commencé puisque l’équipe de Solskjaer en a remporté quatre et a fait match nul lors de ses cinq premières sorties en championnat. Mais les défaites à domicile contre Aston Villa et Leicester City plus un match nul à Everton les placent sixièmes au classement.

On a beaucoup parlé des joueurs Solskjaer a à sa disposition. Le Norvégien a l’embarras de la richesse dans ses rangs offensifs.

Mais c’est de trouver l’équilibre qui semble être le problème. Cole est d’accord et pense qu’il s’agit d’essayer de trouver la bonne combinaison de stars à sélectionner dans la même équipe.

« Je pense qu’en ce moment, ça me fait mal de dire, je pense que c’est un peu des trous ronds, des chevilles carrées », a-t-il déclaré à Premier League Productions, via The Express. « Nous avons beaucoup de talent, et je veux dire beaucoup de talent, mais comment essayez-vous d’intégrer tout ce talent ? »

Des couteaux affûtés pour Solskjaer

Solskjaer se rapproche de trois ans à la tête du Theatre of Dreams. Il n’a pas encore remporté d’argenterie et a perdu contre Villarreal en finale de la Ligue Europa 2020-2021.

Le statut du Scandinave en tant que légende du jeu en club lui a peut-être permis de gagner du temps supplémentaire pour renverser la vapeur. Cependant, savoir s’il est l’homme idéal pour faire avancer le club est sujet à débat.

L’ancien attaquant de West Ham et du Celtic devenu expert Frank McAvennie estime que le patron a pas assez fait pour résoudre les problèmes actuels.

« Il n’a pas de jambe sur laquelle se tenir », a-t-il déclaré à Football Insider. « Il a engagé un défenseur central de classe mondiale avec l’un des meilleurs jeunes talents du monde.

« C’est avant même d’arriver à Ronaldo, dont beaucoup de gens ont dit qu’il leur ferait gagner la ligue.

«S’il avait désespérément besoin d’un milieu de terrain, il en aurait signé un. Il est évident que c’est là que l’amélioration est nécessaire.

