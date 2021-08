Andy Dalton déclare “c’est mon heure” et pas Justin Fields”

QB1 déclare qu’il est toujours QB1.

Il semble que les Bears de Chicago soient toujours avec Andy Dalton comme partant au poste de quart pour le moment et non le joueur plus dynamique et excitant de la recrue Justin Fields.

Et bien sûr, Dalton ne va pas répondre aux questions sur ce qu’il ressent à ce sujet en disant, oui peut-être que je devrais arrêter d’essayer d’être le starter ici et me retirer pour Fields.

Ainsi, bien qu’il y ait beaucoup de blagues (voir ci-dessous), aucun d’entre nous ne devrait être choqué que Dalton ait dit: “Justin va avoir son temps … mais pour le moment, c’est mon temps.”

“LeBron James va avoir une belle carrière mais en ce moment c’est mon heure”

– Garde des Cleveland Cavaliers Dajuan Wagner, 2003 https://t.co/rr6aHiu1bL – Tyler Conway (@jtylerconway) 18 août 2021

Andy Dalton dit “Justin Fields va avoir une belle carrière, mais en ce moment c’est mon heure” Je ne peux m’empêcher de rire de celui-ci. pic.twitter.com/jd5H5JkRHD – Josh Millican (@Josh_NPH) 18 août 2021

“Justin Fields va avoir une belle carrière mais en ce moment c’est mon tour.”

– Chicago Bears QB Andy Dalton#Bears Fans partout pic.twitter.com/fjUZ6ZkgW1 – Kevin Cottrell Jr. (@KCJ_Swish) 18 août 2021