Andy Gray a arraché un joueur d’Arsenal à 30 millions de livres sterling

Le milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhaka a été décrit comme « juste fou ».

La star des Gunners est probablement l’un des joueurs les plus controversés à avoir jamais représenté le club du nord de Londres.

Bien que beaucoup de supporters d’Arsenal l’aiment, beaucoup plus le détestent.

Eh bien, c’est peut-être un peu fort en fait, mais il n’est certainement pas M. Popular pour beaucoup de supporters.

Et aujourd’hui était l’une des principales raisons.

Arsenal menait Manchester City 1-0 aux Emirats et semblait en plein contrôle.

Mais l’international suisse a commis une faute sur Bernardo Silva dans la surface et l’arbitre Stuart Atwell a finalement accordé un penalty après avoir consulté un moniteur au bord du terrain, Riyad Mahrez marquant.

Coûter les buts des Gunners n’est pas nouveau pour l’ancienne star du Borussia Mönchengladbach, qui a coûté 30 millions de livres sterling en 2016.

Voici ce qu’Andy Gray a dit à BeIN Sport à son sujet :

« Certes, Xhaka à 30 ans et plus n’a pas l’excuse de la jeunesse et de la naïveté. Il est juste fou parfois, il l’est vraiment. Vous ne pouvez pas compter sur lui. Il a infligé un penalty stupide aujourd’hui avec une très mauvaise défense.

Équilibre

Gray dit que vous ne pouvez pas compter sur Xhaka mais vraiment, les fans d’Arsenal connaissent son importance.

Ce n’est vraiment pas un hasard si dès qu’il a retrouvé sa forme physique en novembre, les Gunners se sont considérablement améliorés.

Malgré sa défaite aujourd’hui, Arsenal, qui a également fait expulser Gabriel Magalhaes, a été la meilleure équipe pendant une grande partie du match.

Et rappelez-vous, City est le champion de Premier League.

Oui, Xhaka est erratique dans le meilleur des cas, mais il n’obtient pas le crédit qu’il mérite lorsque les choses vont bien.

