Andy Gray partage ce que le patron de Liverpool a fait juste après le coup de sifflet de la mi-temps

Quelle performance en deuxième mi-temps de Liverpool à Anfield ce soir.

L’équipe de Jurgen Klopp avait l’air d’une équipe totalement différente après la pause lors de leur match nul 2-2 avec Manchester City dans le Merseyside.

Bizarrement, les quatre buts ont été marqués lors d’une deuxième mi-temps passionnante des deux côtés.

Liverpool n’a pas joué comme les candidats au titre de Premier League lors d’une ouverture lente de 45 minutes au cours de laquelle l’équipe de Pep Guardiola a dominé.

Mais tout ce que Klopp a dit pendant la pause a clairement fonctionné et Andy Gray, s’adressant à BeIN Sport, partage ce que l’Allemand a fait à la seconde où il a entendu le sifflet à la mi-temps, affirmant qu’il avait sprinté dans le tunnel une fois que Paul Tierney a explosé.

Il a déclaré à BeIN Sport: “Ce qui m’a surpris, c’est la terrible rétention du football par Liverpool. Ils ont été vraiment pauvres. Je ne suis pas surpris que Klopp ait parcouru ce tunnel. Je pense qu’il va enlever la peinture des murs de cette loge. Je pense qu’il sera tellement ennuyé.

Klopp est l’un des entraîneurs les plus respectés et les plus décorés du sport pour une raison et nous l’avons vu ce soir.

Si Liverpool avait joué en seconde période comme en première mi-temps, City, le champion en titre de la Premier League, aurait continué à les massacrer.

Mais l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund était suffisamment astucieux pour savoir où les Reds étaient les deuxièmes meilleurs – et, surtout, suffisamment respecté parmi les joueurs pour que ses instructions soient suivies.

Mo Salah pensait avoir trouvé le vainqueur avec un sublime but en solo après que Phil Foden a annulé le premier match de Sadio Mane.

Mais Guardiola n’est pas mal non plus dans cette alouette d’entraîneur et Kevin de Bruyne a sauvé un point pour les visiteurs tard.

